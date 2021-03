Del Granado: Gobierno se vale de una «aberración jurídica» para juzgar a expresidenta Áñez

“Es la mayor dimensión en la propia concepción (del proceso), muestra un ardid, una chicana jurídica para desproveer a la expresidenta de los derechos y garantías constitucionales, se trata de una acción con un amarguísimo sabor a venganza, no solamente la persecución política o el amedrentamiento. Hay un ánimo de venganza que no acaba de entenderse si no es por la vía de explicar o razonar sobre las terribles limitaciones que tiene el gobierno de Luis Arce, que con estas acciones intenta cerrar filas en el MAS ante agrietamientos en el partido”, apuntó.