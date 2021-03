Denuncian presunto desvío de 100 mil dólares en el COB

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Los exdirigentes Silvia Crespo y Juan de Dios Guevara denunciaron un presunto desvío de dinero del directorio del Comité Olímpico Boliviano (COB). Informaron que 100 mil dólares provenientes de Panam Sports, destinado a apoyar de manera “extraordinaria” a los entrenadores, nunca llegó a destino.

En el COB se adelantó que Marco Arce, presidente del ente, no responderá a esta denuncia hasta después de su asamblea, el sábado.

Guevara, quien fue presidente de la Federación Boliviana de Ski y Andinismo y además ocupó el cargo de gerente técnico del COB, informó que esa entrega “extraordinaria” se aprobó en Praga (República Checa) antes de los Juegos Suramericanos de 2018. “Elaboré el proyecto y la idea era que las 34 federaciones sean beneficiadas con dos entrenadores cada una. Nos aprobaron el programa, llegó el dinero (100 mil dólares) en mayo de 2018, pero no sabemos cómo fue destinado, pero no llegó a los beneficiarios”, señaló.

Agregó que se tenía que hacer un descargo ante Panam Sports para que el ente internacional entregue otro monto similar, pero “nos enviaron documentación que no coincide. Había una lista de la gente a la que supuestamente se le dio el dinero, pero la mayoría de ellos no tuvo el beneficio”. En esa nómina de 44 personas aparece el nombre de María Luisa Mejía, entrenadora de natación, quien indicó que hizo una consultoría para el COB y que era “un trabajo aparte y no un apoyo como tal para los entrenadores, en ningún lugar decía que se trataba de un respaldo directo”.

“No se nos entregó un dinero y que diga que es apoyo directo a los entrenadores por algún periodo. Nunca firmé nada que diga que me entregan 2.000 dólares, es mucho dinero para nosotros”, remarcó.

En tanto, José María Vargas, entrenador de ski y cuyo nombre también aparece en la lista del descargo del Comité Olímpico Boliviano (COB), indicó que nunca recibió el dinero del supuesto respaldo. “No percibí ese dinero. Sabía que existía ese respaldo de Panam Sports. En ese tiempo yo trabajaba en la federación buscando talentos, ahí surgió el rumor del apoyo pero no pasó nada”, explicó.

Desde el COB se apuntó que si algún entrenador no recibió el dinero es responsabilidad de las federaciones.

Página Siete intentó comunicarse con Arze, pero éste no atendió a los llamados.