Descartan malestar en Anssclapol

Fuente: El Alteño

El viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, afirmó este lunes que están fuera de lugar los pronunciamientos emitidos por filiales de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), que se declararon en emergencia ante procesos que estarían enfrentando sus camaradas.

“Consideramos absolutamente fuera de lugar cualquier pronunciamiento, no debería preocupar a los policías que el régimen disciplinario funcione dentro de la Policía, lo que debería preocupar a la Policía es que ese régimen no funcione, porque tenemos que tener un mecanismo que permite evaluar el comportamiento de los policías, procesarlos con el debido proceso y sancionar si corresponde y exonerar si no corresponde”, dijo Rodas.

La semana pasada se conocieron pronunciamientos de la Anssclapol de La Paz y Cochabamba, en que se declaraban en emergencia ante procesos que consideraban vulneratorios de los derechos de los policías.