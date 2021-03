Desconocen paradero del alcalde de Cobija tras mandamiento de apremio por falta de pagos

Fuente: Radio Fides

En las últimas horas el abogado constitucionalista, Jesús Mamani, expresó su indignación por la desaparición del alcalde de la ciudad de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, tras conocerse de un mandamiento de apremio contra la autoridad en el marco del caso de la demanda de funcionarios que exigen el pago de bonos de frontera.

Ante el desconocimiento del paradero del burgomaestre de la ciudad de Cobija, el abogado Mamani señaló que todos los actos realizados desde la alcaldía de la capital pandina son ilegales al no contar con una autoridad que regente el municipio.

“Se desconoce el paradero del alcalde municipal y en ese sentido creo que el Concejo Municipal de manera inmediata ante la no concurrencia de la autoridad debió haber designado un alcalde interino justamente para no dejar pendiente los actos del ejecutivo”, precisó a tiempo de explicar que la firma de resoluciones e incluso planillas son nulos por no ser oficializados por Ribeiro.

La demanda ganada por más de 100 funcionarios resuelve el pago del beneficio valuada en más de Bs 2 millones.