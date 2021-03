Día del Padre: Las mejores frases para felicitar a papá

19 de marzo celebramos el Día del Padre

Aunque el Día del Padre debería ser todos los días (como el día de la madre también lo debería ser), este día debemos decir a nuestro padre lo mucho que lo queremos. ¡Para ayudarte en esta tarea, vamos a compartir contigo muchas frases para el día del padre, utilízalas para compartir, para dibujar o para dedicar de cualquier otra forma!

La vida no viene con un manual de instrucciones, pero con suerte la mía vino con un Papá… ¡Gracias infinitas para ti mi Padre!

Para mi Papá. Mi Superhéroe, mi fortaleza inexpugnable y mi paño de lágrimas. Te entrego lo mejor que tengo para darte… Mi corazón.

Le doy gracias a Dios por haberme dado un padre como tú y gracias a ti por haberme traído a la vida. ¡Felicidades en este día Papá!

¡Cuán grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de buen padre!

¿Qué adorno más grande puede haber para un hijo que la gloria de un padre, o para un padre que la conducta honorable de un hijo?

Hoy sólo quiero decirte, viejo del alma, que eres el ser que más respeto y admiro.

Cuando me equivoco, me ayudas; cuando tengo dudas, me aconsejas y siempre que te necesito, estás a mi lado. Gracias papá.

Tengo recuerdos de niño en los que te veía gigante, hoy que soy adulto….Te veo aún más grande… ¡Feliz Día Papá!

Padres buenos hay muchos, buenos padres, pocos. No es difícil ser un padre bueno, en cambio, no hay nada más difícil que ser un buen padre como tú lo has sido. ¡Feliz Día Papá!

El único amor perfecto en este mundo es aquel del padre por su hijo.

No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos.

Qué lista fue mamá cuando te escogió, porque eres el mejor padre del mundo.

Padre, espero que en tu día te vaya muy bien… no te puedo desear lo mejor porque ya te pasó el día en que me tuviste como hijo…. Feliz Día, papá!!!

Gracias por haberme educado de esta manera papá, por enseñarme a no rendirme y convertirme en la persona que soy ahora. Estoy muy orgullosa de ti.

No sé si seas el mejor papá del mundo, pero si sé que eres el único hombre que haría todo por mí.

Gracias por hacer de mi infancia una etapa feliz, por los juegos, por los cuentos, por ser tan divertido, por convertirte en niño para jugar conmigo y volver a ser un hombre cuando es necesario.

Gracias por ser el mejor ejemplo y mi mayor inspiración.

Cualquier hombre puede tener hijos, pero sólo un hombre bueno y preocupado puede ser un padre. Gracias por tu preocupación, apoyo, amor y cariño. Feliz día del Padre.

Gracias papá por no decirme cómo vivir. Tú viviste y me enseñaste con tu ejemplo.

Un padre es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y tiene fe en ti, aún cuando tú no lo hagas.

Ser padre es la única profesión en la que primero se otorga el título y luego se cursa la carrera.

Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil, un padre es el que da el amor.

Un papá es un hijo que parece duro y espinoso por fuera pero es puro y dulce en su interior.

El problema con la familia es que los hijos abandonan un día la infancia, pero los padres nunca dejan la paternidad.

La calidad de un padre puede verse en las metas, sueños y aspiraciones que establece no sólo para él, sino para su familia.

Las mejores frases para el día del padre

El 19 de marzo es el día que todos los padres esperan. Es un día en el que los niños demuestran todo su cariño a través de gestos, regalos, manualidades y mil formas más a su padre. Un día especial para ellos porque habrán estado durante unos días preparando el regalo perfecto.

Puedes ayudar a los más pequeños a convertir este día en un día realmente mágico. Para ello, ayúdale a crear el regalo perfecto y que mejor manera que hacer un dibujo, una manualidad que encantará a su papá y además que irá acompañado de una preciosa e increíble frase.

Entre las frases que encontramos, y que os ponemos a vuestra disposición. Existen las más famosas, frases típicas que se han ido popularizando durante los años, desde que las usamos en nuestra infancia para nuestro padre, hasta el día de hoy donde los niños la siguen usando para sus padres. Pero vamos a ir más allá, te vamos a proponer nuevas frases para este día tan especial, para que sea un día especial, un día único.

En esta web encontrarás frases cortas para el día del padre, que podrás añadir en cualquier tarjeta, para regalársela en este día. Si tu hijo le gusta el humor, no dudes en buscar una que se adapte a él, por esto también te ponemos ejemplos de frases del día del padre bonitas y graciosas, para que sea un día de risa.

Si te animas, puedes incentivar a los más pequeños a que sean ellos mismos, con estas frases infantiles puedes ayudar a que aún sea un regaló más original siendo el más pequeño el que dibuje, coloree o realice los trazos necesarios para formar una frase para su papá. No importa el resultado, porque solo importa el gesto, la acción de que un padre sabrá que la tarjeta ha sido realizada por uno de los grandes amores de su vida.

Si aún no te decides por cual es la frase que más se adapta a lo que buscas, no te preocupes. Sigue leyendo y no dudes en anotar todas tus favoritas. Léesela al niño, o deje que la lea por sí solo y practique la lectura. Al final, entre los dos podéis elegir la frase para el día del padre más bonita.

Día del Padre: 80 frases para felicitar a papá

Las mejores Felicitaciones para el día del padre

A ti que eres un ejemplo a seguir, un hombre bondadoso, honesto, cariño, hermano, amigo y sobre todo padre. Quiero decirte que te quiero y admiro mucho.

Felicitaciones, padre. Te rindo homenaje hoy por haberme dado la vida, por protegerme, cuidarme, porque te educas y te preocupas por mí cada día ¡Feliz Día del Padre!

Yo tengo un héroe invencible y lo llamo papá. Él me protegió desde mi infancia hasta este año y así seguirá ¡Feliz Día del Padre!

Un papá es un dios ante los ojos de su niño, por eso deben ser enormemente responsable con sus hijos. Tú lo has sido, por eso no me queda más que felicitarte en esta jornada y desear que disfrutes a más no poder.

Gracias papá por haber sido tantas cosas para mí. Fuiste un maestro exigente, pero tolerante. Fuiste duro, pero amable y dulce. Aunque siempre fuiste mi consejero y mi fiel secuaz en lo bueno. Te quiero demasiado y ojalá que tengas el más dulce Feliz Día del Padre.

¿Quién dice que los años pueden mermar las cosas? Me sigo sintiendo un niño ante mi padre, me sigo percibiendo como un ser afortunado por tener su protección, consejos y advertencias. Siempre así será ¡Felicitaciones en tu día!

Un padre siempre será el primer héroe de un hijo y el primer amor de su hija ¡Felicidades a todos en su jornada!

Un buen padre vale más que cien buenos maestros de la mejor escuela ¡Feliz Día del Padre!

Ser padre es el buen arte de sembrar para cosechar, de plantar para echar, siempre, las mejores raíces ¡Feliz Día!

Frases célebres para el Día del Padre

La herencia más bella y sorprendente que un padre puede dejar a su hijo, es la formación del carácter y mostrar los pasos a seguir ¡Feliz Día del Padre!

Toda persona puede ser padre, pero se necesita mucho amor, cariño y esfuerzo para ser considerado papá. Tú te has ganado semejante etiqueta, por eso te admiro y te quiero. ¡Felicidades en tu día!

Un padre es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y cuenta con una gran fe hacia ti, incluso cuando tú no la poseas. Feliz Día del Padre.

Un hermano es un consuelo, un amigo es un tesoro; pero un padre es ambos: un verdadero milagro ¡Feliz Día del Padre!

Tener un padre siempre será algo especial; pero contar con el mejor padre siempre será algo excepcional ¡Feliz Día del Padre para todos!

Mi padre me dio el presente más hermoso, ese regalo que nadie más me podría haber dado: creer en mí y eso no tiene precio ¡Felicidades a todos los padres en su jornada!

Felicitaciones, querido padre ¿Qué decir ante semejante día? En verdad las palabras sobran cuando el amor es infinito y, sin embargo, las esgrimimos porque son nuestras únicas herramientas de expresión. Seré sucinto: te quiero, te admiro y deseo que seas eterno, porque la vida sin ti no tendría sentido ¡Feliz Día del padre!

Sé que no siempre fue fácil la tarea de ser padre y que te he dado unas buenas dificultades. Por eso admiro tu paciencia, esa que se desarrolla con una pizca de dulzura ¡Feliz Día para ti!

Mi padre es el mejor papá del mundo, porque justamente el creó mi mundo ¡Feliz Día del Padre!

Felicitaciones divertidas para papá

Gracias papá por todo y por enseñarme más que el mismo Google.

No hay mejor homenaje para un padre en su día que imitar sus virtudes y un poco sus defectos.

Un padre tiene la sabiduría de un maestro, pero también el desparpajo de un amigo ¡Tú has congeniado de manera excelente ambas! Gracias por tanto, querido padre y feliz día.

En verdad debes aprovechar en este Día del Padre a sonreír todo lo que puedas, ya que no creo que en el próximo año tengas todos tus dientes, papá.

Han pasado los años y te has vuelto sabio; aunque también un tanto gruñón, querido padre. Espero que tengas un lindo día, porque siempre has sido excepcional.

Menos mal que solo hay un Día del Padre en los 365 días del año. Creo que no podría ser más empalagoso que lo que estoy siendo en estas 24 horas ¡Te quiero, papá!

¡Felicidades, papá, en tu día! Creo que pocos podrán presumir un hijo como el que tienes tú, así que aprovecha semejante ventaja.

Querido padre, eres bueno, admirable y hasta sumamente sabio. No sabes lo mucho que significó nuestra relación para mi terapeuta.

Ya sabes que soy tu hija más bella y preferida. Aunque mantengámoslo en secreto, papá ¡Felicidades en tu jornada hoy y siempre!

No pongo fotos de mi padre, porque sino empiezan a decir feliz día, suegro, y así no se vale realmente.

No importa lo mucho que nos usabas para regañar a la abuela o hacerle maldades, querido padre. De todas maneras te queremos y admiramos. Feliz Día, disfruta con todos tus seres queridos. Atentamente, tu hermoso hijo.

¿Más arrugas en este nuevo Día del Padre? Pero no te preocupes, no te vuelves viejo, sino en todo caso vintage. Disfruta al máximo y que las sonrisas proliferen. Total, las arrugas las podemos combatir con crema.

