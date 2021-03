“Dios mío, cómo va a ser lesivo ese crédito”: Iván Arias sobre crédito del FMI

“Dios mío, cómo va a ser lesivo ese crédito”. De esa manera señaló el candidato a la Alcaldía de La Paz por la alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo, Iván Arias, sobre el crédito devuelto de $us 346,7 millones y que fue gestionado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020.

El aspirante a la silla edil dijo que después de haber realizado un recorrido por los distintos barrios durante su campaña contó que vio mucha pobreza, por lo que cuestionó que el Banco Central de Bolivia (BCB) haya devuelto recursos que posiblemente podrían ser destinados para otros fines.

“Saben que, después que me he dado la vuelta en estos días por los macros (distritos) y veo tanta pobreza y nosotros, devolviendo dinero, como si nos sobrara”, dijo en entrevista con Red Uno.

Durante la administración de Jeanine Añez, Arias fue parte de su equipo de colaboradores en el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.

En su criterio, hay bastante necesidad de que en las distintas zonas se tenga un empedrado, posta de salud, guarderías, entre otros. “Dios mío, cuando haces política y no piensas en el bien común pasan estas cosas”, añadió.

Según el BCB, la devolución del crédito se debe a que gestionado “irregularmente” ya que no habría cumplido con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta febrero representó $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.