Diputado del MAS le pide a Calvo velar por los cruceños y protestar por el incremento en las facturas de luz

Fuente: Gigavisión

El diputado del MAS, Ángelo Céspedes, le pidió al presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, reflexionar en vez de estar organizando movilizaciones contra el Gobierno, pueda dedicarse a lo que mandan sus estatutos, es decir a luchar por los intereses del pueblo como el alza en facturas de luz, problemas en los barrios y otros problemas.

Céspedes, aseguró que la convocatoria a una cumbre cívica de opositores no tuvo y no lo tendrá éxito a futuro porque varios aliados ya le dieron la espalda al ente cívico porque han decidido trabajar por su pueblo y no hacer política.