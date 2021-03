Diputado del MAS: ‘No permitiremos instrucciones de Quintana, sabía del golpe de Estado y no hizo nada’

Fuente: Gigavisión

En la ciudad de Santa Cruz, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, dijo qué no necesitan recomendaciones del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para procesar a «los golpistas», ya que él cuando fue ministro no hizo nada para prevenir el «golpe de Estado» contra el expresidente Evo Morales por tanto no aceptarán intromisión ni órdenes de nadie a la gestión de los parlamentarios.

Aseveró que el exministro, Quintana está desinformado de las acciones que está realizando la Asamblea con relación al juicio de responsabilidades, contra la expresidenta Jeanine Áñez y de todo su gabinete ministerial.

Declaraciones del exministro Juan Ramón Quintana