Diputado Rosas anuncia que apoyará a Álvaro Ruiz por decisión de las juntas vecinales de Tarija

El diputado por Tarija por Comunidad Ciudadana (CC) Edwin Rosas ha informado que apoyará la decisión de las juntas vecinales del departamento al momento de apoyar la candidatura de Álvaro Ruiz, del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya que «nunca los vio tan unidos». Además, ha aclarado que él no se está uniendo a las filas del MAS sino que está apoyando a la persona, en este caso Ruiz, pues considera es la única propuesta para cambiar la realidad de Tarija a una mejor.

«Vamos a apoyar las decisiones delas juntas vecinales, yo soy diputado de estas juntas vecinales, me ha sorprendido que en ese almuerzo haya una unidad total de las directivas de las juntas vecinales, porque ahí estaban los de Cercado, los que estaban peleando con la departamental. Ellos ya han tomado una decisión y es apoyar a Álvaro a la candidatura a la Gobernación y creo que yo como diputado de las juntas vecinales vamos a poyar esta decisión porque está claro que en estas elecciones no tiene nada que ver el partido político sino la persona».

En este sentido, ha dicho que desde Unidos no pueden criticar la decisión de los vecinos pues convirtieron el sindicado de Autotransporte en un bastión político, cuando la oficina de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) no tiene ni una bandera.

«Yo espero que esta decisión traiga mejor desarrollo para el departamento; durante todo este fin de semana hemos visto que los guerreros digitales de Oscar Montes han salido con todo a insultar a los dirigentes pero porque no se fijan en lo que Damián ha hecho al sindicado del transporte, lo a convertido en un bastión de Unidos«, ha indicado.

Por su parte, ha señalado que ya se ha comunicado con la dirigencia nacional de Comunidad Ciudadana y ha expresado lo mismo que le dice a la población de Tarija.

«Lo que pasó el día sábado no tiene nada que ver con la oficina misma de la institución, con Adrián no he podido hablar porque está claro que está delicado pero hablé con dirigencia nacional de Comunidad Ciudadana y les hice conocer mi punto de vista y les he dicho lo que dije ahora, no me estoy pasando al MAS, mi actitud como legislador no cambiará», ha señalado para Plus TLT.