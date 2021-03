Doble jornada electoral, pandemia y vuelta de cuarentenas estrictas: Chile a las puertas del comicio más complejo de su historia

Mas que centrarnos en correr o no las elecciones reiteramos nuestro llamado en trabajar de forma colaborativas para bajar hoy los casos y fallecidos. Revisemos junto a expertos: TTA, Paso a Paso y monitoreo de variantes. 👇🏽👇🏽👇🏽 https://t.co/uZtBFt8p3y — Izkia Siches Pastén (@izkia) March 16, 2021

«Las únicas condiciones no idóneas para desarrollar las elecciones son condiciones muy extremas de colapso total de la red sanitaria, si eso ocurre, lo más probable es que Chile completo esté en un nivel de confinamiento total», afirmó en una entrevista con la cadena T13 radio, en la que consideró que el momento para tomar una decisión debería ser a dos semanas antes de la elección.

Agregó que, si se llega a ese escenario, será un momento crítico porque no podrá irse a votar y «lo más probable es que el llamado a todos va a ser quedarse en casa, no hacer ninguna de las actividades productivas y limitar absolutamente el funcionamiento total del país».

La semana pasada, el Colegio Médico advirtió en un comunicado que el país estaba atravesando un «difícil momento» epidemiológico y sanitario.

«Actualmente, tenemos más del 94 % del total de camas de pacientes críticos ocupadas. Existe un plan de expansión, pero tiene capacidad limitada y se realiza un tremendo esfuerzo por parte del personal de salud para mantener la calidad de atención. Vemos un aumento permanente en la cantidad de nuevos casos (…) y un futuro cambio estacional que nos obliga a estar preparados a implementar medidas con urgencia», señaló la organización.

El Colegio también subrayó su preocupación «por la magnitud de esta ola y sus potenciales consecuencias». Y añadió: «De no tomar medidas más efectivas en el control de casos en estos momentos, podemos lamentar no solo más enfermos graves y muertes, sino tener que afrontar la posibilidad latente de no poder atender a todos los pacientes que lo requieran».

En medio de ese panorama, Siches consideró que, más que hablar de elecciones, la prioridad es la situación sanitaria para evitar más muertes.