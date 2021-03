El abogado de Emma Coronel insistió que se filtró información para matarla: “Fue 10 veces peor que cualquier cosa que supuestamente ella haya hecho”

Fuente: Infobae

Para Jeffrey Lichtman, el abogado de Emma Coronel Aispuro, está claro que las filtraciones que presuntos agentes federales hicieron a la prensa fueron parte de una estrategia para “forzar” a la ex reina de belleza a cooperar en perjuicio de su propia familia; llegando incluso afirmar que la finalidad última era “asesinarla” a ella y a sus hijas gemelas.

En la entrevista para The Other Side of Midnight, de WABC Radio, el abogado se negó a confirmar los rumores que hablan de una supuesta cooperación de Coronel Aispuro para delatar a miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, incluidos sus propios hijastros (Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán, y Ovidio Guzmán López), pero afirmó que su equipo está investigando si pueden presentar una moción para desestimar los cargos basados en las filtraciones con las que “básicamente intentaron matarla a ella y a su familia”, según Lichtman.

El abogado de la familia Guzmán Coronel aseguró que “plantar semejante historia” fue “la cosa más despreciable, y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años”.

“Y cabe aclarar que he estado involucrado en otros casos donde ha habido fabricación de evidencia, destrucción de pruebas y hasta mentiras por parte de los jueces”, agregó Lichtman.

“Seamos claros sobre esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están expuestas, obviamente, y poner esto por ahí con tanta ligereza está diseñado para matarlas”, reiteró.

Según fuentes federales consultadas por New York Post, Coronel Aispuro se estaba preparando para delatar a los líderes del Cártel de Sinaloa, entre ellos los llamados ‘Chapitos’. En definitiva, ella está cooperando, dijo la fuente al medio estadounidense. Emma Coronel, agregó el informante, quiere alejarse de la violencia y siempre ha deseado vivir en Estados Unidos, pues nació en California hace 31 años y tiene la doble nacionalidad.

De esa manera, se especuló que la esposa del Chapo sería candidata para el programa de testigos protegidos, una medida recurrente en la justicia norteamericana para quienes ofrecen información a cambio de reducir sus condenas, quedar en libertad y/o ser resguardados por autoridades de EEUU.

Sin embargo, el abogado que también defendió al mafioso John Gotti Jr. y al propio Guzmán Loera aseguró que “si había alguna cooperación en curso o estaba a punto de iniciar, ésta ha quedado desechada”.

“Tienes a estos agentes federales a los que no les importó haber jurado respetar la ley; la han violado y han destruido cualquier posibilidad que tenía ella de cooperación”, afirmó en la conversación con el periodista Frank Morano. “Estas filtraciones estaban perfectamente diseñadas para obligarla a cooperar, presionarla, apuntar a su familia, y hacerla pensar que la única opción que tenía era colaborar”.

“No hay duda de que esto pone (a la familia de Coronel Aispuro) en la mira”, reiteró. “No hay duda de que violaron la ley. No hay duda de que obstaculizaron la justicia. Lo que hicieron fue 10 veces peor que cualquier cosa que supuestamente Emma haya hecho, que es básicamente actuar como secretaria de su esposo, cuando ella tenía 20 años“.

Finalmente, durante una de las únicas entrevistas que ha concedido el abogado en torno al caso de Emma Coronel, afirmó que ella enfrenta los mismos cargos que su esposo, que son básicamente por conspiración en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

A una semana de haber sido detenida, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún no ha presentado la acusación formal en contra de Emma Coronel. Cuando eso suceda se conocerán los cargos específicos por los cuáles permanece detenida en la cárcel local de Alexandria, Virginia.