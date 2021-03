«El árbitro VAR es como un piloto, debe sumar muchas horas de vuelo»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Gery Vargas es palabra autorizada para hablar del sistema VAR (videoarbitraje). Los partidos de la División Profesional apuntan a contar con el sistema a fines de este año, ya que previamente FIFA y Conmebol exigen una serie de requisitos para dar la respectiva certificación a la Federación Boliviana de Fútbol.

Vargas fue designado a principios de este año por la FIFA como árbitro de campo y árbitro VAR para la temporada internacional 2021. El orureño es el único representante nacional con ambas insignias producto del esfuerzo que tuvo al asistir a varios cursos y seminarios de actualizaciones.

¿Cuánto tardará la implementación del sistema VAR en Bolivia?

Lo primero que hay que hacer es que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pida autorización a FIFA para implementar el proyecto, luego que esa entidad apruebe, se procederá a la implementación de la tecnología y la capacitación de los árbitros y operadores. No es sólo ingresar a la sala VOR (sala de operaciones de video) y que se haga cargo el árbitro, debe estar un operador que tenga conocimiento de las cámaras y de toda la tecnología a usar.

Foto:Gery Vargas

¿El proceso será muy largo?

Sí, es largo. Hay que comenzar a trabajar ya, lo bueno es que hay ingresos y por lo que leí en los medios existirá un dinero destinado a toda esta ejecución; pero ojo que Bolivia debe lograr primero la certificación para que el sistema sea utilizado en el torneo de la División Profesional.

¿Cuánto tiempo se capacitó para ser tomado en cuenta en un partido como juez VAR ?

Lo que yo hice es ir a simuladores, el árbitro VAR es como un piloto de vuelo y lo que tiene que sumar es horas y horas de vuelo. Luego de pasar el proceso de los simuladores, donde ganas experiencia, se tiene que ir a entrenamientos en partidos offline, donde los árbitros contarán con tres salas VOR (camiones de operación del video) y trabajarán con partidos en vivo, pero sin tener contacto con el árbitro del partido. Se ve las secuencias del juego del partido y es ganar horas y más horas de vuelo.

Usted habla de tener muchas horas de vuelo, ¿cuántas tuvo usted antes de su primera designación?

Tuvimos seminarios en la Conmebol, luego viajamos al Mundial Sub-20 de Corea (2017) que fue nuestra primera experiencia. Recuerdo que en ese campeonato FIFA lo tomó como algo experimental para luego usarlo en el Mundial de Rusia 2018. No recuerdo las horas exactas, pero sí puedo contar que fuimos dos semanas antes a capacitarnos y trabajar toda la mañana en simuladores con distintas situaciones que se presentan en un juego, por la tarde partidos en cabina (offline) y empezábamos a revisar jugadas una y otra vez.

Foto:Gery Vargas

Por lo que veo, ¿lo más complicado será la capacitación?

Hay algo nuevo que se ha presentado en los últimos tiempos. Existe el Centro CETA en Conmebol, se realiza la certificación para árbitros de Paraguay y Uruguay, ya que implementaron instalaciones para videoarbitraje con una gran cantidad de simuladores, un campo de juego para las prácticas y nos comunicaron que primero pasaron su capacitación virtual y los seleccionados hacen su capacitación en Asunción y pronto recibirán su certificación.

¿Aproximadamente en cuánto tiempo tendremos funcionando el VAR en Bolivia?

En Chile y Paraguay, que ya tiene el sistema, han tardado entre siete y ocho meses, porque es necesario que los árbitros tengan también una misma línea de interpretación y criterio. No puede ser que uno interprete de una manera una determinada jugada y el de arriba lo haga de otra forma. Las capacitaciones son para evitar conflictos y es un proceso duro, pero hay que hacerlo.

¿Todos los árbitros que dirigen en el momento en el fútbol boliviano están obligados a capacitarse para ser jueces VAR?

Esto será abierto, lo que pasará es que la comisión de árbitros va a invitar a cursos, tal como recibimos nosotros para ir a capacitarnos. Los que quieran hacer la capacitación irán y obviamente no todos serán VAR. Los instructores que vengan harán la evaluación y darán un informe de la gente que cumple los requisitos, el resto puede seguir dirigiendo, pero no como VAR. En torneos internacionales vemos que muchos son sólo jueces, pero no cumplen las condiciones para estar dentro de este sistema.

Con su experiencia, ¿qué sugerencias daría a las autoridades del fútbol nacional?

Primero ir por la certificación de FIFA y luego capacitarse. Si empezamos mañana, es posible que en la parte final del campeonato podamos estrenar el sistema, además en el receso por la Copa América la gente debe ir a instruirse y los tiempos se pueden reducir para llegar bien preparados.

