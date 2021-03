El director de “Godzilla vs Kong” también se hará cargo del live action de ThunderCats

Luego de haber visto la épica batalla de “Godzilla vs Kong”, muchos cinéfilos quedaron con grandes expectativas con el trabajo en cuanto a la dirección. De modo que, Adam Wingard, tendrá otra oportunidad para dirigir otra exitosa franquicia.

Wingard se sumergirá en una historia de animación CGI basada en la serie de animación de 1983 que mezclaba el estilo de dibujos estadounidense con el japonés, ThunderCats.

La serie contaba con una estructura bastante simple y predecible y ofrecía largas batallas entre el bien (los ThunderCats, humanoides con distintas apariencias y habilidades felinas) y el mal (los Mutantes), situándolos en una mezcla de alta tecnología y combate cuerpo a cuerpo ambientado en el Tercer Planeta, una visión futurista del planeta Tierra de la que ambas razas eran alienígenas.

Según declaraciones del propio Wingard: “Quiero hacer una película que te lleve de regreso a la estética de los 80. No quiero reinventar su apariencia; quiero que se vean como ThunderCats. Tampoco quiero hacerlo en vivo. No quiero que se parezca a Cats, no quiero ese tipo de problemas. Quiero una película que nunca hayas visto antes. Una película híbrida CGI que tenga un aspecto hiperrealista y que de alguna manera cierre la brecha entre dibujos animados y CGI. Ese es el punto de partida, y Simon Barrett y yo estamos trabajando en el guión ahora”.

Probablemente la película de ‘ThunderCats’ tenga que esperar todavía un tiempo antes de iniciar su producción, pues Wingard tiene pendiente la secuela de ”Cara a cara’.