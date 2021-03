El gigantesco buque mercante que encalló en el canal de Suez y dificulta parte del comercio mundial

El barco, propiedad de una empresa japonesa, tiene como destino final Holanda. Si se prolonga el atascamiento en la importante vía fluvial que une a Europa con Asia, podría afectar el precio internacional del crudo

Un enorme carguero se encalló en el Canal de Suez de Egipto, bloqueando el tráfico en una vía fluvial crucial Este-Oeste para el transporte marítimo global, según datos satelitales a los que se tuvo acceso el miércoles.

El tráfico en la estrecha vía fluvial que divide África continental de la península del Sinaí se detuvo el martes después de que el MV Ever Given, un buque portacontenedores con bandera de Panamá con un propietario registrado en Japón, se atascara.

El hecho pone momentáneamente en aprietos parte del comercio mundial, ya que es una de las principales vías de comercio que une a Europa con Asia, y que evita que los barcos tengan que rodear el continente africano.

El canal tiene 190 kilómetros de largo, 24 metros de profundidad y 205 metros de ancho. Personal que trabaja en el lugar ya hecho varios intentos, ninguno con éxito, para intentar poner en curso otra vez al buque mercante.

El barco, de 400 metros de largo, 59 metros de ancho y que puede transportar hasta 20.000 contenedores, tenía como destino Rotterdam en los Países Bajos.

No estaba claro de inmediato qué causó que Ever Given girara de lado en el canal. GAC, una empresa global de transporte y logística, dijo que Ever Given sufrió “un apagón mientras transitaba en dirección norte”, sin dar más detalles.

La proa del Ever Given tocaba la pared del canal, mientras que su popa parecía alojada contra la pared occidental, según datos satelitales de MarineTraffic.com. Varios remolcadores rodearon el barco, probablemente intentando empujarlo de la manera correcta.

Una imagen publicada en Instagram por un usuario en otro buque de carga muestra cómo está atascado el Ever Given. El barco parecía estar encallado a unos 6 kilómetros al norte de la boca sur cerca de la ciudad de Suez.

“El barco que está frente a nosotros encalló mientras cruzaba el canal y ahora está atascado. Parece que vamos estar aquí un buen rato…”, escribió en su cuenta de Instagram Julianne Cona, la ingeniera de Nueva York que tomó la foto.

Los buques de carga y los petroleros parecían estar alineados en el extremo sur del Canal de Suez, esperando poder pasar por la vía fluvial hacia el mar Mediterráneo, según datos de MarineTraffic.

Consultado por el Financial Times (FT), Samir Madani de TankerTrackers dijo que alrededor de 10 millones de barriles crudo habían retrocedido cerca de las entradas norte y sur de los canales.

“El canal es un cuello de botella clave para el comercio mundial”, dijo Madani a FT. “Si pueden liberar el buque rápidamente, el impacto se minimizará, pero cualquier bloqueo prolongado tendría graves consecuencias, desde afectar los precios del petróleo y las tarifas de envío hasta obligar a los buques portacontenedores a tomar la ruta mucho más larga alrededor de África”, agregó.

Una base de datos de las Naciones Unidas arrojó que el Ever Gren es propiedad de Shoei Kisen KK, una empresa de arrendamiento de barcos con sede en Imabari, Japón.

Casi 19.000 barcos, o un promedio de 51.5 barcos por día, con un tonelaje neto de 1,17 mil millones de toneladas pasaron por el canal durante 2020, según la Autoridad del Canal de Suez (SCA).

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez proporciona un enlace crucial para el transporte de petróleo, gas natural y carga de este a oeste. Alrededor del 10% del comercio mundial fluye a través de la vía fluvial y sigue siendo una de las principales fuentes de divisas de Egipto. En 2015, el gobierno del presidente Abdel-Fattah el-Sissi completó una importante expansión del canal, lo que le permitió albergar los buques más grandes del mundo.

Por otra parte, la gestora del canal de Suez registró unos ingresos de 5.610 millones de dólares en 2020, a pesar de la pandemia del coronavirus que ha afectado al comercio marítimo, informó este domingo la autoridad que lo gestiona.

El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, afirmó en un comunicado que el de 2020 “es el tercer ingreso anual más alto en la historia del canal y refleja una flexibilidad y profesionalidad en la gestión que no se había visto en crisis anteriores”, como en 2016.

