Se trata de un proceso por las “masacres” producto de la represión militar y policial, avalada por la firma del Decreto Supremo 4078.

El Gobierno alista la acusación para un quinto juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez; esta vez será por las “masacres” (Sacaba y Senkata) producto de la crisis política de octubre-noviembre de 2019.

“Y el último caso, el más importante para nosotros, las masacres sangrientas en el país; lo vamos a presentar en las próximas semanas, porque las víctimas lo exigen de esa manera, y ellas deben merecer la atención del país, del ministerio de Justicia”, señaló al respecto el ministro de Justicia, Iván en el ‘streaming’ La Razón Radio.

Los anteriores cuatro casos corresponden, según el Gobierno, a la ampliación irregular del contrato de concesión con la privada Fundempresa; al crédito que el anterior gobierno contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa; al Decreto 4200 que a título de lucha contra la pandemia coartó la libertad de expresión y fue usado para “criminalizar” la disidencia; y, el cuarto, referido al impedimento que durante varias semanas sufrieron los bolivianos al regresar al país, especialmente en la frontera con Chile.

Dijo que los cinco procesos se los plantea como juicios de responsabilidad porque de todos modos, al ser investida con la banda presidencial, y por un militar jefe de las Fuerzas Armadas, Áñez fue presidenta pero de facto, “lo mismo que Hugo Banzer o Luis García Meza, e igual que ellos tiene un juicio de responsabilidades”.

Con plazos perentorios, estos casos de juicio de responsabilidades deben ser analizados por el Ministerio Público, luego ser remitidos al Tribunal Supremo de Justicia, el que, también con plazos definidos, debe después presentarlos a la Asamblea Legislativa.

Lima fue enfático en señalar que al final será responsabilidad de la Asamblea Legislativa si estos juicios prosperan, toda vez que —en su criterio— para proseguirlos en esta instancia se necesita de los dos tercios de voto.

“Yo calculo que entre 20 y 30 días hábiles tendremos los cuatro casos en la Asamblea Legislativa; ahí la Asamblea deberá decirle al país si quiere justicia o quiere impunidad, si va acompañar a los dos tercios, que no tiene el MAS para lograr la autorización de juicio”, apuntó Lima.

En caso de que los procesos no sean viabilizados en la Asamblea Legislativa, éstos serán archivados.

Con respecto al proceso por las muertes, en las masacres de Sacaba y Senkata y otros, Lima dijo que si bien es útil la investigación llevada adelante sobre lo mismo por una Comisión Mixta de la anterior Asamblea Legislativa, ésta solo tiene un carácter de recomendación, y no un efecto vinculante.

Precisó que a la fecha ya existen procesos penales abiertos contra los responsables materiales (policías y militares) de dichas muertes, lo cuales seguirán su curso.

Lo que se está haciendo ahora más bien es sustentar el caso bajo la norma correspondiente, a fin de que tenga el suficiente carácter vinculante ante la Asamblea Legislativa, dejó entrever el ministro.

“Lo que vamos hacer nosotros es plantear una proposición acusatoria contra la señora Áñez, solo contra la señora Áñez; no vamos a incluir a ninguna otra persona, no hace falta; los demás no tienen caso de corte (juicio de responsabilidad), pidiéndole a la Asamblea que autorice el inicio de juzgamiento de las señora Áñez por la emisión del decreto (4078) que ha permitido salir a las Fuerzas Armadas a masacrar al pueblo boliviano”, detalló Lima sobre el carácter de la acusación que se prepara.