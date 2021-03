El MTS da la sorpresa en Trinidad y asume la alcaldía

Verónica Zapana S. / La Paz

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) dio la sorpresa en Trinidad, por lo que se prevé que asuma la alcaldía encabezado por el teniente coronel retirado Cristhian Cámara.

Según datos de boca de urna de Ciesmori para Unitel, el MTS ganó con 32,4%, votación que está muy por encima del candidato Miguel Rivero, de la alianza Ahora, que sacó 17,5% y que por el momento llegó al segundo lugar.

Muy cerca de ese porcentaje está el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jimmy Seoane, ya que alcanzó una votación del 16,4%.

No obstante, al cuarto lugar llegó el exgobernador Ernesto Suárez, quien candidateó por la agrupación Tupeb (Unidos Por el Beni- Todos).

Le sigue Jhonny Tereba, del FPV, con 6,1%; Mauricio Guiteras, de Cambiemos, con 5,8%; Noelia Rea, de Cepem-B, con 3,6%; Eslinder Rivera, de Unebeni, con 2,9%, y Claudia Aguilar, de Nacer, con 1,8%.

Después de conocer esos primeros resultados, Cámara, el virtual ganador, salió a celebrar con militantes de su partido en el centro de la capital beniana, quienes con petardos vitorearon el contundente triunfo del piloto militar retirado de 46 años que aseguró que durante toda la campaña realizó una cruzada por el municipio trinitario.

“No podemos dejar a la gente (sin una celebración), si bien los datos de boca de urna no son oficial, son una muestra de la votación”, dijo Cámara al explicar que pese ello sus militantes festejaron su victoria ,porque existe un “amplio margen de datos que nos permiten afirmar que sería el eventual alcalde de la ciudad de Trinidad”, dijo en medio de gritos de alegría en una muchedumbre de adeptos.

En ese marco, adelantó que trabajará para que la gente no se sienta decepcionada y no desconfíe de su capacidad.

“Nunca hemos respondido una guerra sucia, creo que Dios nos ha guiado y vienen mejores días para toda Trinidad”, informó el hombre que durante la pandemia dirigió el Comité Operativo de Emergencia Departamental de Beni.

Cámara cree que probablemente alcance una mayoría en el Concejo edil, pero si no lo hace, no le preocupa, porque aseguró que harán proyectos que beneficien al pueblo. “No creo que haya un Concejo que se oponga al desarrollo del pueblo, por eso no creo que tengamos problemas”.

También pertenece al Movimiento Tercer Sistema (MTS)

Unzueta gana la gobernación y desplaza a dos tradicionales

El candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Unzueta, es el virtual gobernador de Beni y así desplaza a dos candidatos tradicionales, Alex Ferrier, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y a Jeanine Añez, de la alianza Ahora.

De acuerdo con los datos en boca de urna de Ciesmori para Unitel, Unzueta obtuvo el 37,5%, muy por encima de Alex Ferrier, del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que alcanzó el 22,8% de la votación.

Los datos que no son oficiales, muestran que la expresidenta de Bolivia y candidata por la alianza Ahora, Jeanine Añez, sacó el tercer lugar con 15,5%.

Fernando Aponte, de Tupeb, alcanzó el 10,7%; Javier Chávez, de Nacer, tuvo 3,7%; Ruddy Destre, de Cambiemos, contó con 3,2%, entre otros.

Después de conocer esos resultados, Unzueta, dentista de profesión, agradeció a la población beniana por el apoyo. “Con mucha humildad, con mucha honradez (quiero) agradecer a mi pueblo beniano que ha creído y confiado en este hombre”. aseguró en Unitel.

Remarcó que no decepcionará a su pueblo y que llevará progreso a ese departamento . Él aún esperará los resultados finales..

El analista político Andrés Gómez dijo en Unitel que los resultados de esta elección muestran que los electores de ese departamento buscaban renovar a su “clase política”, por eso “ni el candidato del MAS, ni el de la oposición tradicional, como la expresidenta Añez, han logrado ganar las elecciones”. Acotó que este candidato ganó con una sigla prestada y eso demuestra que la gente busca cambios.