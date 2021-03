«El narco manda»: aseguran que Fernando Colunga dejó la serie de «Malverde» por amenazas del crimen organizado en México

El misterio continúa en torno a la presencia del actor en la producción de Telemundo

El misterio continúa en torno a la presencia de Fernando Colunga en Marlvede: el santo patrón. La narcoserie de Telemundo ha dado mucho de qué hablar desde que fue anunciada el año pasado con gran entusiasmo, pero que el galán de telenovelas abandonara intempestivamente la producción generó una infinidad reacciones y ahora surge una nueva versión sobre esta situación que resalta la seguridad del mismo actor.

Una persona cercana al proyecto reveló a Chisme en Vivo lo que motivó a Colunga para “bajarse” de tan esperado proyecto y es que habría renunciado a ser el patrón de los narcotraficantes por amenazas del crimen organizado en México.

Esta fuente relató que el “narcotráfico lo amenazó” en más de una ocasión, por lo que de última hora prefirió no continuar con el trabajo para no poner en peligro su integridad física en nuestro país.

“En una de las juntas comentaron que tuvieron que parar las producciones porque este hombre (Fernando Colunga) renunció porque el narcotráfico lo amenazó”, comentó el “testigo protegido” al programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

La misma persona destacó que estas amenazas comenzaron porque el crimen organizado desaprueba las supuestas preferencias sexuales del actor de 54 años, quien nunca ha hablado de su situación sentimental.

“No lo querían interpretando a Malverde”, detalló la fuente cercana al proyecto.

“Él no quería renunciar, pero fueron muchas amenazas y de última hora decidió salirse. Se quedó la producción parada porque ya estaba casi todo para arrancar”, comentó en la emisión de Estrella TV.

Esta persona habló de todos los rumores que corrieron como reguero de pólvora cuando se anunció el retiro de Fernando Colunga de la narcoserie de Telemundo: “Aquí el narcotráfico es practicamente el que manda y lo amenazaron porque no querían que él lo interpretara porque se les hacía una burla. Si a los narcos no les gusta algo, van y ponen orden”.

Hasta el momento nadie de Telemundo o el mismo actor ha dado más detalles de esta nueva versión, pero hace unos días se confirmó que ahora será Pedro Fernández quien encarne al santo patrón de los narcotraficantes en la costosa producción.

“Estoy muy contento, feliz y emocionado con un proyecto maravilloso que pronto empezaremos a grabar y que seguramente será del agrado del público. Con una expectativa altísima y con muchísima ilusión les anuncio que soy el protagonista de esta nueva serie impostantísima que se llama Malverde y me encanta, es un reto maravilloso que tomo con mucho cariño, emoción y alegría”, dijo Fernández en el programa matutino de Telemundo, Hoy día.

El también cantante indicó que decidió interpretar este papel porque ya era tiempo de regresar a la televisión: “Es una historia preciosa… el elenco es extraordinario y considero que el tiempo que debía esperar entre una producción y otra ya fue suficiente para que el público descanse de mi imagen y regresar con un proyecto tan importante, con un papel que va a exigirme, porque intepretar a un personaje como Malverde no será fácil, hay una preparación, una conciencia de lo que esto representa y me dio mucho gusto la invitación y confianza de Telemundo”.

Justo antes de que Fernández confirmara su participación en el proyecto, Ariadne Díaz, la actriz que interpretaría el protagónico femenino también decidió no participar.

Explicó que llegó a esta conclusión porque no tenía certeza en la producción tras el abandono de Fernando Colunga: “Cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista, pues decidí también bajarme del barco, esa es la realidad. Que ahora creo que ya está definido quién va a ser, pero en aquel momento no y era todo muy incierto y realmente esa fue la decisión”.

Será Pedro Fernández quien encarne al santo patrón de los narcotraficantes en la costosa producción.

A medidados de febrero, la cadena estadounidense anunció el retiro del galán de telenovelas y las especulaciones a su alrededor comenzaron a circular.

“Telemundo ha tomado la decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde. Estamos encantados de que Fernando sea parte de la familia Telemundo, y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos para finales de este año”, informó la televisora.

En aquel entonces se habló que Fernando Colunga no participó en esta narcoserie por un supuesto miedo a contraer coronavirus y presuntas inconformidades con el personaje y la producción del proyecto.