El presidente de Bolivia felicita y califica de muy promisoria el plan de gobierno municipal de César Dockweiler

Fuente: Bolivia Tv

Uno de los más prominentes economistas de América Latina y actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, felicitó el plan de gobierno del candidato al municipio de La Paz, César Dockweiler y lo calificó de muy promisoria.

El Proyecto Ciudad Humana, Ciudad de Oportunidades, fue presentado este lunes al primer mandatario y a un centenar y medio de economistas, empresarios, organizaciones colegiadas y representantes de organismos nacionales e internacionales del campo económico.

“La propuesta para la ciudad de La Paz es muy promisoria, estamos seguros que cuando esté en la alcaldía mejorarán las condiciones y lo felicito por la presentación, es una verdadera opción muy favorable para el pueblo paceño”, dijo Luis Arce después de escuchar la exposición de César Dockweiler.

El candidato al municipio de La Paz por el Movimiento al Socialismo (MAS) y el primer mandatario coincidieron que La Paz precisa de un “serio” Plan de Desarrollo, en el que se aproveche la vocación productiva y que atraiga inversiones a la Sede de Gobierno.

Ambos también resaltaron la importancia de la coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos municipales en beneficio de la población, recordando que, en el caso de La Paz, no se pudo ejecutar la construcción de hospitales y otros grandes proyectos por la falta de predisposición del municipio paceño.

En su presentación Dockweiler explicó que “Dentro los 10 ejes que tiene el proyecto de Ciudad Humana, existe un eje de ciudad competitiva y de oportunidades, en la que se incluye la reactivación económica y la generación de oportunidades de trabajo, para que La Paz sea la primera ciudad de Bolivia en competitividad”.

En ese marco, explicó el candidato, existen cuatro planes como la promoción de las vocaciones productivas de la ciudad de La Paz, el desarrollo del municipio productivo que genere excedentes, promover la inversión pública y la promoción de la inversión privada, áreas que le darán mayor competitividad a la Sede de Gobierno.

Entre las deficiencias, que tiene ahora el gobierno municipal, para mejorar la competitividad, están la seguridad jurídica, la ineficiencia administrativa para resolver problemas como la planimetría o los catastros de las propiedades “el 80 por ciento de las viviendas no tiene este documento en la Sede de Gobierno, por lo que los vecinos no pueden acceder a un crédito o los empresarios no pueden invertir en construcción”, ejemplificó Dockweiler.

Otra de las causas para la pérdida de competitividad en La Paz, es la falta de un serio Plan de Desarrollo, con visión de largo plazo, que este orientado a la atracción de inversiones, generación, de industria, del turismo, que se sustente en la vocación productiva de la ciudad de La Paz.

La sede de gobierno, es una de las ciudades donde se recauda o se ahorra más, sin embargo, es Santa Cruz la ciudad donde más se invierte. La Sede de Gobierno ocupa el tercer y cuarto lugar de competitividad en Bolivia. La Paz ha perdido de forma dramática espacios en relación a las ciudades de la región, de estar en el puesto 34, de 50 ciudades latinoamericanas en competitividad, bajo al último puesto 2020, según una publicación de la revista América Economía, que titula La Paz en picada.

Luis Arce Catacora es economista artífice del desarrollo y crecimiento económico de Bolivia sostenido y haber sido uno de los países con mayor crecimiento en la región durante el gobierno de Evo Morales./