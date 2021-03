El sector transporte y gremiales están preocupados por posibles movilizaciones

Tras conocerse de las posibles movilizaciones en caso que existan más detenciones contra civiles o exautoridades, como advirtió el Comité Cívico, el sector gremial y el transporte manifestaron su preocupación pues señalan que aún no se han recuperado económicamente por la pandemia.

“Los conflictos no son buenos para ningún sector, pero este problema se da porque la justicia en Bolivia no es creíble”, manifestó Mario Guerrero, dirigente del transporte público.

​Manifestó que el sector transporte tiene compromisos económicos con la banca. “Si no salimos a trabajar, veremos las medidas que se van a tomar, no nos queremos adelantar, esperemos que haya algo oficial”, manifestó Guerrero.

Enrique Aro, dirigente gremial, manifestó que en las próximas horas se realizará una reunión en la que participará todo el sector gremial para fijar una posición en torno a la manifestación de los cívicos.

“No estoy de acuerdo y no lo acataría. No estamos en contra pero si no trabajamos cómo vamos a recuperar la economía”, manifestó Aro.