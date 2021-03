El TSE señala que la inmensa mayoría de mesas ya ha abierto y que problemas con jurados fueron aislados

El Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado ante las denuncias de falta de jurados y el retraso en la apertura de mesas de votación en varias regiones del país, asegurando que son casos aislados y que la jornada se está llevando a cabo de manera normal.

“El Tribunal Supremo Electoral comunica que la inmensa mayoría de las mesas a nivel nacional ha abierto en tiempo y forma. Se han presentado problemas aislados con mesas que a las 8 am no abrieron por la inasistencia de jurados. La situación se está normalizando progresivamente y no existe límite de hora para la instalación de las mesas. Esas mesas tendrán un funcionamiento regular”, detalla.

Y continúa: “las mesas deben abrirse con al menos 3 jurados. Si los jurados designados no se presentaron, el Notario electoral debe, por sorteo, elegir a 3 ciudadanos entre 18 y 50 años para constituir la mesa de sufragio. Este ejercicio debe repetirse las veces que sean necesarias hasta constituir la mesa y asegurar el ejercicio del sufragio de todos los ciudadanos”.

Existieron, durante la mañana de este domingo, varias denuncias de falta de jurados y también retrasos en la apertura de las mesas.



Solo se postergó la votación en Florida, en el municipio pandino de Bella Flor por motivos de fuerza mayor, que tienen que ver con la inundación.