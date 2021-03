El Ugarte se alista para recibir a Always y ¿a la Selección?

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El estadio Víctor Agustín Ugarte es una opción para Always Ready y ¿para la Selección? Según Raúl Arcibia, director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede) de Potosí, un personero de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) visitó ayer su oficina para informarle que ese escenario puede ser sede de la Copa Libertadores 2021 y de partidos del combinado nacional.

“No recibí ningún pedido oficial de Always. Solamente un personero de la federación estuvo en mi oficina para ver el estadio. Vino a ver ese tema de Always Ready, pero también para ver la posibilidad de que la Selección pueda concentrar en uno de los partidos de la Eliminatoria, aquí en Potosí. Vimos el estadio, vimos las mejoras que se hicieron para darle la comodidad a la Selección”, aseguró.

Según Arcibia, el enviado de la FBF le dijo que hará “un informe a la federación y se analizarᔠsi se puede jugar torneos internacionales, con los nuevos requisitos de la FIFA y la Conmebol.

“Nosotros estamos trabajando para poner a fondo el estadio para la Copa Sudamericana. Considero de que los requisitos deben ser similares para la Libertadores”, dijo la autoridad de la Gobernación potosina.

Consultado sobre la opción de que la Verde juegue en Potosí, Arcibia respondió que “por lo menos eso es lo que me manifestó (el personero de la FBF). Sí, eso es lo que me aseguraron. Si estaría considerado el Víctor Agustín Ugarte, con gusto Potosí les abrirá las puertas para que la Selección juegue sus partidos. Existe esa posibilidad, pero no hay nada oficial. Ojalá que se pueda analizar a nivel dirigencial. Nosotros gustosos de recibir a la Selección”.

Libertadores

Always no podrá jugar en el Municipal de Villa Ingenio y lo más probable es que tampoco pueda ser local en el Hernando Siles porque estará saturado con encuentros internacionales de Bolívar y The Strongest. Es posible que la Conmebol no apruebe que el campeón boliviano juegue en Miraflores.

El Ugarte es otra opción. Según el manual de operaciones de la Conmebol, para 2021 se requieren 1.200 lux de iluminación en los estadios. “El Ugarte es uno de los mejores estadios de Bolivia. Estamos viendo eso de los lux. El jueves mediremos la capacidad total de lux. Soy nuevo en el Sedede de Potosí, pero en anteriores gestiones nunca hubo problemas”, resaltó.