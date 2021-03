Elliot Page, protagonista de Juno, se convierte en el primer hombre trans en protagonizar la portada de la revista Time

Fuente: El Mundo

Elliot Page se convertirá en el primer hombre transgénero en protagonizar la portada de la revista Time el próximo viernes, cuando salga a la venta el próximo número. Page, de 34 años, quien fue nominado a varios premios por la película independiente ganadora del Oscar en 2007 «Juno» y juega un papel principal en el actual éxito de Netflix «The Umbrella Academy», anunció que era trans en diciembre.

El actor escribió entonces en Instagram que «lo extraordinario» que se sentía «al finalmente amar lo que soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo».

Page sigue los pasos de la actriz Laverne Cox, quien se convirtió en la primera mujer trans en aparecer en la portada de Time. Lo hizo en 2014 bajo el título «The Transgender Tipping Point».

Desde entonces, los derechos trans han sido el foco de un vivo debate en los Estados Unidos y en todo el mundo. En los últimos 12 meses, docenas de estados de EE. UU. han propuesto proyectos de ley para prohibir que las mujeres y niñas trans compitan en deportes femeninos

En 2017, el entonces presidente Donald Trump anunció la prohibición de que el personal trans se uniera al ejército de los EE.UU. Una decisión posteriormente anulada por su sucesor, Joe Biden.

En su entrevista a Time, Elliot Page admite que durante mucho tiempo había sentido una desconexión entre cómo el mundo lo veía y cómo se sentía él mismo. «Nunca me reconocí. Durante mucho tiempo no pude ni mirar una foto de mí mismo», asegura a la revista, cuya portada se considera un símbolo de visibilidad y aceptación.

«I’m fully who I am.» Actor Elliot Page and the fight for trans equality https://t.co/ozlpoqa2sb pic.twitter.com/OAKogfmoRx

— TIME (@TIME) March 16, 2021