Elsa Pataky habla sobre su matrimonio con Chris Hemsworth: «No somos perfectos»

En medio de los rumores que apuntan a una crisis entre Elsa Pataky y Chris Hemsworth, la española ha hablado de cómo es su matrimonio. Ha contado que para que la pareja funcione es necesario esforzarse además de tener “paciencia, comprensión, mucha conversación, llegar a conocer a la otra persona, conocerse a sí mismo y lo que hace mal. Se trata de no dejar que el orgullo se interponga en el camino”, ha detallado. Ellos lo intentan haciendo cosas juntos como pareja, sin los niños. Aun así hay “pequeñas cosas que no nos gustan el uno del otro y por las que nos molestamos”, “no somos perfectos” ha confesado. “Me pongo de mal humor y tengo temperamento español” que sorprende a Chris cada vez que aparece y le lleva a preguntarse «¿Quién es esta chica?”. “Pero detrás de todo eso hay mucho amor. Cuidar a alguien tanto como él te quiere a ti es lo que te ayuda a superar esos momentos”, ha aclarado.

Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido al periódico The Sydney Morning Herald cuando la pareja y se ha mudado a la ciudad australiana junto a sus tres hijos, India Rose (9) y los mellizos Tristan y Sasha (6). Es un traslado temporal por motivos de trabajo. Él rueda Thor: Love and Thunder. Pataky también vuelve al cine, y lo hace por partida doble. Por un lado, se ha unido al reparto de una nueva adaptación de Carmen dirigida por Benjamin Millepied (marido de Natalie Portman) y producida por Dimitri Rassam (marido de Carlota Casiraghi) del que también forma parte Rossy de Palma y está ambientada en el sur de España aunque rodada en Sídney. Por otra, Pataky protagoniza el nuevo thriller de Netflix, Interceptor, que produce su marido y en el que Elsa da vida a una superheroína. Un papel que le exige estar enforma, por lo que realiza de entre cuatro a cinco sesiones semanales de pesas y flexiones con el atleta extremo Ross Edgley. El esfuerzo, sin embargo, merece la pena porque su hija la verá “como una mujer fuerte y que salva al mundo. Hasta ahora ha visto a su padre como un superhéroe, lo cual es genial, pero ahora me toca a mi”, reivindica la actriz.