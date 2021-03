En 2020, Patty dijo que Añez tenía que ser presidenta «momentánea»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

En una entrevista realizada en diciembre de 2020, la exdiputada Lidia Patty -quien realizó una denuncia sobre un supuesto «golpe de Estado» en Bolivia- indicó en una entrevista que la expresidenta Jeanine Añez tenía que asumir el mandato de manera “temporal”.

“Hubo golpe de estado, no ha sido también constitucional, de facto golpista como presidenta. Ella tenía que hacer temporalmente tenía que tomar Jeanine Añez la presidencia, pero no ha sido así, después que nosotros, nuestra presidenta de Senado y nuestro presidente de Diputados les han obligado para que renuncien, ( ) por eso, había el poder vacío, Jeanine Añez tenía que ser, así que se ha autonombrado, tenía que ser temporalmente. Nosotros seguíamos en el Parlamento, le tocaba a nuestra hermana Eva Copa ser presidenta de nuestro país. Teníamos que nombrar, pero no se hizo eso, por eso lo ha continuado (…), pero no le han dado espacio (Sic.)”, declaró en la entrevista realizada en el programa No Mentirás.

Además Patty, hace énfasis en su hipótesis de que Copa -la expresidenta de la Cámara de Senadores- debió ser la presidenta. Sin embargo, también sostuvo que el país tendría dos presidentas mujeres.

“Nosotros teníamos que llevar a ella (Eva Copa) como presidenta, pero no hemos podido, la mayoría de nosotros, de miedo no podamos hacer, nos sentíamos amenazados, por eso no hemos nombrado. Hubiéramos tenido en la historia dos presidentas mujeres en el Estado Plurinacional”, acotó.

La exparlamentaria oficialista inició un proceso penal por un supuesto «golpe de Estado», por el que son investigados el líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho Parada, y excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

A raíz de este caso, la policía detuvo a la expresidenta Jeanine Añez, quién asumió el mando luego de la renuncia y salida del país de Evo Morales, la dimisión de Adriana Salvatierra (expresidenta del Senado) y Víctor Borda (Expresidente de la Cámara de Diputados). En ese entonces Añez era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.