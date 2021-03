En abril, las vacunas cubrirán un poco menos del 50% de los grupos previstos

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

Para abril se tiene prevista la vacunación de personas mayores de 60 años que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), llegan 1,2 millones en Bolivia. Además, para ese mes se contempla inmunizar a 1,3 millones de personas con enfermedad de base, según el Ministerio de Salud. Los dos grupos previstos para recibir las dosis en el primer mes de la campaña masiva de inmunización suman 2,5 millones de ciudadanos.

Según estos datos, para abril el país requerirá cerca de cinco millones de dosis, pero tendrá listas algo más de dos millones. Esto quiere decir que las vacunas disponibles cubrirán a poco menos del 50% de los grupos previstos para ese mes.

“Son un poco más de dos millones los que tenemos que vacunar (para abril). Se trata de personas con enfermedades de base y adultas mayores de 60 años y la población de médicos en la primera fase”, dijo a Página Siete la viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro.

El INE, según las proyecciones de población, determinó que para este 2021 habría 1,2 millones de personas mayores de 60 años y 6,1 millones de habitantes entre 18 y 59 años (ver infografía). De tal forma que la población que podrá ser inmunizada en todo el país es de 7,3 millones de habitantes. Los menores de cero a 18 años -que no recibirán los inmunizadores- alcanzan a 4,4 millones.

Castro dijo en febrero que las personas con enfermedad de base a nivel nacional llegan a 1,3 millones. Los dos grupos previstos para inmunizar (mayores de 60 y personas con enfermedad) en abril suman 2,5 millones de ciudadanos. Para alcanzar esta meta se requerirán cinco millones de vacunas, pero hasta la fecha para ese mes hay una disponibilidad de 2,1 millones. El Gobierno anunció la llegada de más dosis.

“Esperamos la confirmación de la llegada de las vacunas y el ajuste de la microplanificación para la inmunización. Tenemos un compromiso de reunirnos con los Sedes cada 15 o 20 días para ajustar los procesos de vacunación con base en la dinámica que se va llevando, la disponibilidad de las fábricas y empresas que nos proveen de vacunas. Es bastante dinámico y puede ser que algunas fechas se vayan moviendo un poco; una o dos semanas de acuerdo cómo respondan los proveedores”, dijo Castro.

El cronograma nacional tiene previsto concluir la vacunación en los siguientes seis meses. En abril deberán ser inmunizados los mayores de 60 años y las personas con enfermedades de base; en mayo aquellas que estén entre 50 y 59 años; en junio a quienes tengan de 40 a 49; en julio de 30 a 39 y en agosto de 18 a 29. Septiembre está reservado para las personas que no pudieron ser inmunizadas en fecha destinada porque podrían estar cursando la enfermedad, dando de lactar o embarazadas.

El presidente Luis Arce, en una conferencia en México, amplió el cronograma hasta octubre. “Es un tema de producción de vacunas que faltan en el planeta, pero logramos varios contratos que nos permitirán llegar -esperamos- hasta octubre de este año para vacunar al 100% de las personas potencialmente vacunables, porque no hay una vacuna para menores de 18 años”, dijo.

Sin embargo, el cálculo de personas que deberán ser vacunadas en abril fue cuestionado por el exministro de Salud Guillermo Cuentas. “¿Basados en qué estadística sacan el dato de personas con enfermedad de base? El INE no tiene el dato. Por ejemplo, en Bolivia debemos tener 40.000 personas con cáncer y sólo se registraron 21.000. Además, esta cifra contempla a todas las edades, incluidas las menores de 18 años. Si una de ellas, además, es mayor de 60 años no se puede multiplicar por dos para ser vacunado”, sostuvo.

El especialista agregó que a medida que avanza la edad de una persona, la misma tiene la probabilidad de contraer una dolencia. “Lo que debemos saber es la cantidad de ciudadanos menores de 60 años que están con una enfermedad de base para saber cuántos serán vacunados. Técnicamente es muy difícil saber esta cifra”, apuntó.

Cuentas se preguntó si el Gobierno tiene la capacidad de aplicar 2,1 millones de vacunas en un mes; es decir, cerca de 71.000 dosis cada día desde el 1 de abril. “Si en lo que va de este mes se vacunó a alrededor de 170 mil personas. ¿Cómo pretenden vacunar a dos millones en el mismo tiempo? El gran desafío es saber qué tiempo le llevará al Gobierno vacunar a los 7,3 millones de bolivianos”, agregó.

La viceministra María Renee Castro confirmó que en abril comenzará el plan masivo. “El proceso está avanzando de buena forma. Esperamos que lleguen las otras vacunas para sumarse al esquema de vacunación y posteriormente ir escalando al resto de los grupos etarios a medida que lleguen más dosis. Las cajas de la seguridad social, el sector público, universidades y otras entidades se sumarán a este trabajo y se abrirán más puntos de vacunación”, dijo.

Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, demandó mayor cantidad de dosis para su región que una de las mayores poblaciones adultas. “No se olviden que en Santa Cruz tenemos 250 mil personas mayores, por lo tanto, para cubrir esa cantidad de ciudadanos, necesitaríamos medio millón de estos fármacos porque se debe aplicar dos dosis a cada persona”, afirmó.

El profesional explicó que, además, requieren mayor número de vacunas porque tienen municipios fronterizos con Brasil y corren mayor peligro de un posible ingreso de la cepa Amazónica o brasileña. “Tenemos municipios fronterizos de mucho riesgo y esperamos que se cumpla con el arribo de 1,7 millones de vacunas rusas (Sputnik V) y de ellas nos llegarían entre 200 mil a 220 mil dosis que es una cantidad insuficiente”, dijo.

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del departamento de La Paz, Peggy Ibáñez, informó que sólo para los adultos mayores se necesitarán 350 mil vacunas. “Para las personas de 18 a 59 años necesitamos 393.677 dosis; y para los mayores de 60, requerimos 349.678. Es decir, que en total precisaremos 743.345 dosis. Verán que es alta la cantidad que requerimos, ni lo que llegó a nivel nacional nos podría abastecer”, detalló.

Para la aplicación de las vacunas, Ibáñez dijo que todos los pacientes deben portar el certificado que acredite que tienen la enfermedad, como hipertensión y diabetes. “Eso garantiza que podrán ser vacunados. Además, no sólo los mayores van a enfermar, sino jóvenes”, dijo.

Los lotes previstos, distribución y demora de las vacunas contra la Covid-19 en Bolivia

La nueva distribución de las vacunas contra la Covid-19 contemplará el riesgo de cada uno de los departamentos y dará prioridad a los que se encuentran en frontera. Esta es una nueva medida adoptada ante el inminente ingreso de la cepa brasileña a las regiones de Pando, Beni y Santa Cruz. Esta nueva variante es mucho más contagiosa y causa mayor daño en menor tiempo. Sputnik V El Gobierno suscribió un contrato con el laboratorio Gamaleya para la provisión de 5,2 millones de vacunas. En enero llegaron las primeras 20.000. Según el acuerdo, se espera el arribo de 1,7 millones de dosis hasta finales del primer trimestre. Para abril se espera una cantidad similar y en mayo llegará un lote de 1,78 millones de dosis restantes para concluir el cronograma.

La vacuna Sputnik V necesita un mayor grado de congelamiento, según los Sedes

La adquisición de refrigeradores, principal problema de municipios

Luis Escóbar / La Paz

El Servicio Departamental de Salud de La Paz (Sedes) advirtió que algunos municipios paceños tienen problemas en la compra de refrigeradores, en especial si reciben vacunas como la Sputnik V que necesitan una mayor grado de congelamiento.

En los hospitales de La Paz, los profesionales de salud ya recibieron la vacuna contra la Covid.

Foto:Archivo Página Siete

“Tuvimos una capacitación hace días de una empresa, pero lamentablemente el costo de esos refrigeradores es alto. Me imagino que son más de 170 mil dólares por equipo y las alcaldías informaron que no tienen ese presupuesto. Además, en algunos municipios tienen entre cinco y 20 establecimientos de salud que no podrían comprarlos”, explicó a Página Siete la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Sedes de La Paz, Peggy Ibáñez.

Las vacunas rusas necesitan un grado de conservación de aproximadamente 20 grados bajo cero, además necesitarían equipos especiales. En cambio, las vacunas chinas Sinopharm y AstraZeneca sólo deben ser congeladas entre dos a ocho grados, por lo que pueden ser conservadas en la cadena de frío con la que cuentan los centros de salud de los municipios rurales.

La funcionaria explicó que varias alcaldías ya hicieron la adquisición de refrigeradores. “Algunos municipios están por comprar. Por ejemplo, vino una representante de la Alcaldía de Tipuani para saber qué tipo de refrigeradores deben comprar. De esta forma, algunos municipios están adquiriendo estos equipos”, dijo.

Ibáñez explicó que en el área rural se pueden presentar problemas porque la población es muy dispersa. “Todos, hasta fin de este mes tienen que terminar de vacunar al personal de salud y en el área rural no tenemos datos de los enfermos con cáncer y renales. Si padecen estos males son transferidos aquí (a la ciudad) y acá se les realiza sus quimioterapias. Por eso allá no cuentan con ese tipo de enfermos”, afirmó.

A partir de abril, cuando comenzará la vacunación a las personas mayores de 60 años y con enfermedades de base, las zonas rurales deben tener a esa población cuantificada. “Ellos los conocen. Es más fácil que en el área urbana porque son menos”, aseguró.

El gerente de epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado, explicó que hace un mes ya comenzaron la vacunación en las zonas rurales. “(El plan) se llevará adelante según la programación. Estamos viendo el tema de la logística, en especial, al que se refiere al almacenamiento de los fármacos y lo haremos en los 56 municipios del departamento”, explicó.

“Continuaremos con el plan que lo venimos ejecutando hace tiempo: en las redes rurales no será tan problemático ni difícil. Ya comenzamos, el personal de las redes tiene mucha experiencia en la vacunación. El PAI tiene gente con experiencia y el único problema que se temió en un inicio y se está estudiando con los municipios es el tema del almacenamiento de la vacuna Sputnik V”, dijo Hurtado.

Por el contrario, las dosis Sinopharm no tienen ningún problema porque se pueden almacenar a temperaturas de las heladeras normales. “Sólo se requieren heladeras o freezer que puedan congelar entre menos dos (para las chinas o AstraZeneca) y menos 18 grados para la Sputnik V. También estamos viendo la estrategia de contratación de más personas. Le propusimos al ministerio contratar personal para reforzar las zonas débiles. Necesitaremos 150 personas para atender unos tres municipios”, afirmó el especialista.

Para finales de este mes se tiene prevista la llegada de 200 mil dosis de las vacunas chinas Sinopharm y todavía se espera la confirmación de Rusia para el arribo de 1,7 millones de vacunas rusas Sputnik V. Con la llegada de este importante lote se podrá iniciar la vacunación de las personas mayores de 60 años y con enfermedad de base a nivel nacional. Luego se podrá continuar con el resto de los grupos etarios hasta concluir en septiembre.