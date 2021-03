En el primer bimestre del año, Bolivia registró superávit comercial de $us 236 millones

El mayor superávit comercial bilateral se registró con India por un valor de 181 millones de dólares, seguido por Japón ($us 130 millones) y Corea del Sur ($us 58 millones); en tanto que el principal déficit comercial bilateral fue con China por 188 millones de dólares, seguido por Chile ($us -59 millones) y Brasil ($us -45 millones).