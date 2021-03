En Santa Cruz seis personas dan positivo a Covid-19 después de recibir la primera dosis

​Seis personas del grupo de salubristas que están siendo inmunizadas con la vacuna Sputnik V dieron positivo al coronavirus después de recibir la primera dosis del antídoto de procedencia rusa. Los casos fueron motivo de análisis del comité científico departamental, que se reunió para definir los criterios que se deben seguir en estos y otros eventos que se están presentando en el proceso de inmunización contra el Covid-19.

Las dudas sobre lo que se debía hacer en estos casos surgieron después de que estos salubristas informaran que presentaron malestares generales, tras la primera inyección. En principio se atribuyó a reacciones propias de las dosis, pero al hacerles pruebas de Covid-19, dieron positivo al virus.

Pero, ¿cuál es el procedimiento que seguirá si se presentan más casos?

El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Alberto Hurtado, informó que el comité científico estableció que la persona que da positivo después de la primera dosis, puede recibir su segunda dosis si es asintomática o si ha presentado síntomas leves, además si no ha precisado internación, terapia intensiva o tratamiento complejo, o si no ha presentado fiebre 72 horas antes del día que le toque la segunda dosis.

Estos protocolos fueron definidos en base a los lineamientos nacionales y de la OMS.

En el caso de los seis que se estudiaron, estos van a recibir la segunda dosis en la fecha prevista porque fueron asintomáticos o presentaron síntomas muy leves.

Hurtado recordó que en otros países también se han presentado casos similares y no se debe a que la vacuna no sea efectiva, sino que hay que esperar un tiempo para que la vacuna haga efecto, pero quienes descuidan las medidas de bioseguridad corren el riesgo de contraer el virus antes de generar inmunidad. La otra situación que también puede ocurrir es que el virus esté incubando en el momento en que se recibe la primera dosis.

“Si yo me vacuné hoy, para tener algo de inmunidad deben pasar de 18 a 21 días. Nunca sabremos a ciencia cierta si estos pacientes (los seis que se estudiaron) ya estaban incubando el virus o se enfermaron después de vacunarse, porque la vacuna da una cierta sensación de seguridad y la gente puede decir: ‘Ya me vacuné, tiro el barbijo, no uso alcohol ni cumplo con el distanciamiento’. Esto no debe ser así y la recomendación es que se sigan cuidando los próximos 18 a 21 días e, incluso, después hasta que haya una inmunidad de rebaño”, dice el epidemiólogo.

Además, hay que seguir cuidándose “porque no se sabe si las vacunas cubren todas las variantes de cepas que hay en el mundo y también pueden aparecer otras; hay una variante inglesa, una subvariante de la inglesa, una sudafricana, una amazónica, una estadounidense y pueden aparecer más”, agrega.