Encuentran más de mil computadoras portátiles guardadas en Vinto

Los equipos estuvieron guardados por tres años.

Fuente: Red Uno

1.270 computadoras portátiles Quipus estaban guardadas desde mayo de 2018 en un depósito, según información de la alcaldesa suplente Julieta Alcocer. No sabían de la existencia de los equipos que estaban almacenados en el Coliseo de Vinto. La alcaldesa señaló que las computadoras llegarán a quienes estaban destinados, a los estudiantes.

El secretario administrativo de Vinto, Roberto Quispe, indicó que se dieron cuenta de que estos equipos estaban guardados porque el Ministerio de Desarrollo Productivo les iba a debitar dos millones de bolivianos por las computadoras Quipus.

“Viajamos a la ciudad de La Paz y esas computadoras habían sido objeto de un convenio entre la Alcaldía y el Ministerio. No entendemos las razones por las cuales desde el 2018 no se hicieron llegar estas computadoras a los beneficiarios”, remarcó Quispe.

Los equipos estaban guardados por tres años, con un valor de cerca de dos millones bolivianos. Estos habrían servido a estudiantes para sus clases a distancia durante la época de pandemia.

“Hemos podido observar en depósito, que no sabemos el motivo, desde mayo de 2018 no se ha podido hacer la entrega correspondiente, no sabemos cuál es la razón. Los equipos deberían ser entregados en su momento o devueltos, en todo caso”, dijo Alcocer.