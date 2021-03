Entregan parque deportivo municipal en el distrito 12 de Santa Cruz

OBRA . Los Lotes ya cuenta con el primer parque deportivo municipal que tiene una extensión superior a los 5.000 metros cuadrados. El parque cuenta con pista atlética, una cancha de pasto sintético de fútbol 7, biciparqueo y área de gimnasio al aire libre.

Fuente: El Mundo

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a la cabeza de la alcaldesa interina Angélica Sosa, entregó el viernes el primer parque deportivo municipal en el distrito 12, construido en un terreno de 5.108,89 m2.

Actualmente este distrito cuenta con cientos de obras entregadas por el alcalde Percy Fernández; entre ellas, más de 20 módulos educativos, 51 campos deportivos, 73 canchas polifuncionales, 1 coliseo municipal, 9 centros de salud, 4 parques protegidos y más de 50 plazas construidas; además de salones velatorios, guarderías, cementerios, centros de seguridad ciudadana, entre otras obras.

“Agradezco la visión de nuestro alcalde Percy Fernández, su grandeza para ver la necesidad del vecino, en este distrito no había obras, no había pavimento y menos este tipo de campos deportivos, no había nada, pero nosotros cumplimos con la necesidad del vecino, con un sistema de salud, con un sistema educativo y vigilaremos que las próximas autoridades cumplan con la ciudadanía”, manifestó la burgomaestre.

El director municipal de Deporte, Óscar Araúz, informó que este parque cuenta con una pista atlética, una cancha de pasto sintético de fútbol 7, biciparqueo, equipo de calistenia y área de gimnasio al aire libre.

“Como amante del deporte, me quedo muy sorprendido y contento con esta hermosa obra, yo pienso que no va haber una mejor persona que usted, alcaldesa, le agradezco por la oportunidad que me está dando de trabajar con los jóvenes y el deporte. Santa Cruz la va extrañar mucho, no tengo palabras para agradecer por lo que está haciendo por el deporte, estas obras no las pensaba ni en sueños”, expresó Araúz.

Inicialmente el área en la que se implementó esta infraestructura deportiva contaba con escasas especies arbóreas, al ver la necesidad del lugar se realizó una arborización con especies de mango, tajibo, toborochi, ocoró, chirimoya, pata de vaca y palmeras; también se realizó la implementación de diversas jardineras para crear áreas de esparcimiento, de recreación y de descanso para los vecinos que realizan las diversas actividades deportivas en esta infraestructura.