Escoltas de Evo llevan uniformes de una fuerza especial de seguridad venezolana

Carlos Quisbert / La Paz

En el último acto por el aniversario del Movimiento Al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales fue escoltado por un grupo de al menos cuatro hombres que vestían uniformes con insignias y escudos similares a los que usa el Grupo de Acciones de Comando (GAC) de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. La Cancillería y el Ministerio de Gobierno negaron la existencia de algún convenio que autorice la presencia de personal de esa unidad especializada.

El acto se realizó el lunes en la plaza San Francisco de La Paz y el grupo de uniformados se presentó junto a Morales. Realizó un cordón de seguridad al momento en que se retiraba del lugar y estuvo pendiente de quiénes rodeaban al además líder cocalero, según constató Página Siete, que capturó en un video ese momento.

También tuvieron imágenes de estos hombres varios medios televisivos, páginas digitales y usuarios de redes sociales. El grupo vestía con chamarras negras que tenían bordados en la espalda el escudo del GAC y la palabra “Comando”. Asimismo, tenían gorras con las iniciales de ese grupo y la bandera de Venezuela estampada a un costado.

Dos ex jefes policiales explicaron que, por temas de soberanía, está prohibida la presencia de policías o militares de otros países para el resguardo particular, aunque, de cumplir otras labores de seguridad, éstos deberían regir su trabajo con base en los acuerdos diplomáticos vigentes entre los países.

“En caso de ser policías, si su presencia es para la custodia de inmuebles, personalidades, de autoridades o seguridad informática de su país, su presencia debe estar registrada en la Policía Boliviana y avalada por el Ministerio de Gobierno, de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana”, afirmó un coronel de la Policía.

Consultado sobre el tema, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, dijo que no existe ningún tipo de convenio vigente con uniformados de otros países. “No tenemos ese tipo de acuerdo o de coordinación, no existe; (Morales) es una persona a la que se debe dar protección como a cualquiera; si la pide, no es necesario buscar fuerzas especiales para protegerlo”, señaló.

No descartó que se trate de una similitud con otro tipo de seguridad, como la “policía sindical”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en respuesta a una consulta de Página Siete, recordó sus atribuciones y recalcó que la coordinación con otros gobiernos se realiza en beneficio de “las y los bolivianos”. “En ese marco, la gestión que desarrolla para la suscripción de tratados o convenios de complementariedad con los Estados de la comunidad internacional sólo prioriza los intereses de sus naciones y pueblo en general, y no así situaciones de carácter particular de ciudadanos nacionales en nuestro territorio, como podría entenderse en el hipotético caso de la obtención de resguardo personal y/o de seguridad por entidades extranjeras, toda vez que ello constituye una característica propia de mercado y capital que, en definitiva, no guía la ejecución de la política exterior boliviana cuyo pilar angular descansa en la defensa de su soberanía e independencia”, señala la repuesta enviada a este medio por parte de la directora general de asuntos jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo.

