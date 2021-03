Esfuerzo y liderazgo de mujeres que se enfocaron en concretar su gran sueño

Tres testimonios cada uno con diferentes relatos, que deciden emprender de distintas maneras a raíz de la creatividad.





Cada 08 de marzo se celebra el Día Internacional de la mujer, fecha establecida por las Naciones unidas para destacar la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, afortunadamente, en Bolivia el rol de las mujeres a desempeñado cada vez con mayor la participación de las mujeres en la ciencia y tecnologías, política, ingeniería y entre otras profesiones.

Admirable historia de lucha y esfuerzo de la señora Carmen Magnolia Nolivos, relata que llego a la Capital Cruceña hace 27 años, logrando establecerse con sus dos hijos y su madre para empezar el negocio de comida peruana con el nombre de “Y se Llama Perú”, teniendo que huir de los sucesos tan desafortunados que sucedía en Perú debido que ella ejercía el cargo de policía.

“Mi madre fue mi pionera ella me inculco el amor por la gastronomía, observe como cocinaba desde que era pequeña, entonces desde ahí empezó a gustarme, pero en ese entonces, no se decía chef si no cocineros, siendo la mejor herencia que nos dejo mi mamá y a mis hermanos que también se dedican a la cocina”, expresó Nolivos.

Trayectoria. Nolivos señala que después de llegar a Santa Cruz, desafortunadamente, su madre fallece quedándose a cargo ella sola sin familia y con sus hijos que eran niños. En ese entonces lo más importante para ella era salir adelante, empezó a preparar degustaciones para sustentarse y empezando en vender en la puerta del supermercado Reyes.

“Es ahí donde me encuentro con Sandra Cossío, ella me invita al programa para demostrar los distintos platos peruanos que algunas personas no conocían lo que era un cebiche, abriéndome las puertas para que siga adelante”, agrega.

Asimismo, manifiesta que volverá a reactivar el buffet de los domingos que fue cerrado por la pandemia, pues tiene más de 20 variedad de platos. Donde los platos más solicitados por los clientes son el ceviche supremo, festival marino y la paella.

Otra destacable joven talentosa, Liliana Antelo tiene 19 de años de edad, estudia Fisioterapia y kinesiología en la Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL), amante de los animales, especialmente hacia las mascotas, manifiesta que empezó su nuevo emprendimiento hace un año, convirtiéndolo en un negocio familiar, con el apoyo de su madre Luciela y sus dos hermanos Mauricio y Tatiana.

¿Por qué el nombre? “Al ver que nuestro emprendimiento estaba creciendo y tenía gran aceptación de la gente, entonces ese momento, todo el trabajo que estábamos realizando se convirtió en un sueño para mí y toda mi familia, por esa razón decidimos colocarle el nombre Sueñitos”, dijo Antelo. Relato.

La audaz Antelo, señala que fue toda una anécdota, la idea surgió porque simplemente debido que observo varios días en la cera de su casa, que había una llanta que obstaculizaba el paso de las personas, entonces es ahí donde decide, llevárselo a su domicilio y darle un buen uso. Con la ayuda de su madre y la creatividad de ella formaron una cómoda cama para su mascota.

Ventajas.“Obtuvo bastante adaptación de parte de la gente e incluso llegando a venderse a otros departamentos, otra ventaja fue compartir horas de trabajo con mi familia y darnos cuenta que emprender en familia es mayor experiencia” agregó la emprendedora.

Antelo quien dice que en todo el transcurso del arduo trabajo que realiza junto a su familia, se tiene 4 tipos de camita pequeñas, medianas, grandes y extra grandes. Dos tipos de modelo, pues existe dos distintos modelos el sencilla y el otro tiene el borde más acolchonado. Actualmente, aún precio accesible, dependiendo del tamaño, las camas pequeñas tienen un costo de 80, 100, 120 bolivianos y las más extra grandes 150.

Proceso.“Empezamos a reciclar las llantas, para luego desinfectarlas y procedemos a realizar el corte, el pintado, y posteriormente con el decorado y nombre del canino. Mayormente hacemos a pedidos con dos días de anticipación”, dijo.

Planes a futuro. La joven emprendedora dice que entre sus metas es poder brindar fuente laboral a mujeres o jóvenes que quieran emprender y otro de sus sueños también es poder donar varias camitas a los albergues de mascotas.

El Día también consulto a la emprendedora que utiliza los medios digitales, La psicopedagoga Lissette Vaca, quien indica que antes de empezará emprender como coach parental con la temática de Círculos de Crianza Efectiva que son grupales o individuales. Antes de siguiera con el emprendedurismo se encontraba trabajando en Ayas Mitaí, que por el momento se encuentra en pausa por la pandemia, entonces decide crear una plataforma virtual de capacitación para conectar a padres de familia para el cuidado niños en sus hogares.

¿Cuál es el apoyo?. La especialista Vaca, dice que temáticas que se desempeña en las secciones virtuales son como manejar las rabietas con sus hijos y saber entablar una comunicación estable mediante distintas herramientas y estrategias para que los padres se sienten satisfechos.

La profesional en psicopedagogía aclaro que los medios que utiliza son Facebook y Instagram entre otros, donde sube contenidos a diarios, ella dice que es aconsejable que los padres acceden a las 12 secciones para lograr mayor efectividad.

Metodología de enseñanza. Señala que los padres de familias que interactúan con sus hijos no deben ser tradicional que era humillar o darle algún castigo, si no por el contrario, la filosofía de la especialista es en educar a los niños con firmeza y amorosamente sin ningún tipo de maltrato físico o psicológico porque a la larga afecta.

Propósito. “Generar un cambio auténtico y paradigmas en los padres para que los hijos se conviertan en adultos felices y auto realizados”, agregó la especialista.

