Este es el reparto completo de la serie de Obi-Wan Kenobi en Disney Plus (y tiene muchas caras conocidas)

La compañía también ha confirmado, tras el anuncio del elenco final de la serie, que Obi-Wan Kenobi en Disney Plus ya ha entrado en producción. Se trata del segundo gran estreno de la franquicia en formato serie que va directo a Disney Plus tras The Mandalorian, una de las grandes estrellas del catálogo.

La serie de Obi-Wan Kenobi tiene lugar 10 años después de La venganza de los Sith, y sigue los pasos de Obi-Wan mientras tiene que lidiar con las consecuencias de que su aprendiz Anakin Skywalker se pasara al Lado Oscuro y se convirtiera en Darth Vader.

Sin duda, uno de los grandes acontecimientos del universo Star Wars que dará aún más vida a Disney Plus consagrándola como la plataforma con el catálogo propio más potente del streaming.De momento, eso sí, se desconoce la fecha de estreno.