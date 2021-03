«Estoy aprendiendo a comer sin sentirme mal»: la hija de Mariana Levy compartió mensaje de amor propio

María Levy ha revelado que sufrió durante años problemas de inseguridad y trastornos alimenticios

A través de sus redes sociales, la fotógrafa María Levy ha compartido que sufrió de trastornos alimenticios durante 10 años (Foto: Instagram / @marialevyy)





María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, se ha enfocado en mostrar su trabajo como fotógrafa a través de su cuenta de Instagram, red social donde también comparte mensajes de amor propio y body positive. En más de una publicación, se pueden leer palaras optimistas de la artista, quien ha revelado que en el pasado sufrió problemas alimenticios.

Recientemente, Levy subió una historia donde manda un mensaje contundente sobre las diferentes perspectivas que se pueden mostrar en una misma fotografía, debido a que se tomó dos selfies: una donde ella asegura que “mete la panza” y otra donde no.

“No ma, el esfuerzo que hice en la foto derecha para meter la pancita”, dijo la artista. Después reiteró que ambas capturas están bien y lo importante es no ser tan duro con uno mismo: “Estoy un poqui hinchada por el fin y está bien, soy humana, estoy aprendiendo a comer antojos sin sentirme mal, a darme chance, a consentirme y apapacharme”

Historia de Instagram donde María Levy manda un mensaje sobre el amor propio (Foto: Instagram @marialevy)

María Levy finalizó su mensaje con un recordatorio sobre la autovaloración y la necesidad de “darnos todo el amor siempre y ser nuestros mejores amigos”. Las palabras de la joven surgen a dos meses de que, a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, revelara que sufrió durante 10 años de trastornos alimenticios.

“No es algo que se quite por completo, pero se logra sanar. Hoy me siento mejor conmigo, con mi cuerpo y con mi ser”, afirmó, pero hizo énfasis en que es algo que se puede trabajar: “Es una chambota. Primero que nada, es reconocer que estás en proceso de sanación y ser super amoroso, paciente y compasivo contigo y con tus procesos”.

Tras haber realizado tal relevación, María Levy no sólo se ha mantenido constante en su trabajo como fotógrafa, sino que también procura hablar sobre el proceso de aceptación que ha tenido de ella misma. El pasado 13 de marzo compartió una fotografía, la cual no había querido subir debido a lo que ella consideraba un defecto físico.

En más de una publicación, la fotógrafa reitera el proceso de sanación que ha vivido tras sufrir problemas alimenticios y de autoestima (Foto: Instagram @marialevy)

“Les comparto esta fotografía que cuando la vi por primera vez, sentí horrible por la celulitis que había en mi pierna y por eso preferí no subirla. Hoy me desperté, y antes de pararme de la cama vi mis piernitas. Y vi la celulitis que tenían, hace muy poco tiempo hubiera comenzado un monólogo interno súper destructivo e hiriente hacia mi; pero hoy sonreí, pensé ‘que linda piel’ y me abracé. y sentí taaaaan bonito”, dijo la artista.

En otra publicación del 18 de febrero, Levy aseguró que actualmente se siente mejor después de enfrentarse a problemas de seguridad que sufrió durante años: “estuve años sintiéndome insegura, llena de complejos, constantemente comparándome y luchando en contra mi bienestar físico y emocional.⁣⁣⁣sin importar como me viera, nunca me sentía tranquila y siempre estaba inconforme”.

La fotógrafa finalizó con una lección que manda a sus seguidores: “este es un recordatorio desde el fondo de mi corazón y con todo el amor del mundo:⁣⁣⁣ hay que honrar y abrazar a nuestro yo más honesto. al no posado, no editado. al relajado, al real. Amemos profundamente a nuestro cuerpo, nuestros procesos, nuestro camino y nuestro ser.⁣⁣⁣poquito a poco ”.⁣⁣⁣

Algunas de las fotografías que María Levy ha compartido en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @marialevy)

María Levy utiliza su cuenta de Instagram no sólo para mostrar su trabajo fotográfico, sino también para fungir como una cuenta que inspire a las personas a ser “una versión potencializada” de ellas mismas: “es extremadamente liberador dejar de seguir a personas y cuentas que nos hacen dudar de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, de nuestro ser y que lejos de inspirarnos, nos lastiman”, agregó.