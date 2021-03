Evalúan entrega de recursos a estatal BoA, pero surgen dudas de su reactivación

La Asamblea Legislativa Plurinacional evaluará la entrega de recursos para la Boliviana de Aviación (BoA). La aerolínea estatal requiere inyección de capital para salir de la crisis, sin embargo, surgen dudas de la reactivación incluso con el financiamiento requerido.

“Veremos si es pertinente o no, es una propuesta de la empresa, veremos si es posible canalizar aquello”, dijo ayer el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

En 2020 los ingresos de BoA bajaron en 54 por ciento en comparación con el 2019. El Gobierno nacional anunció un aporte de capital para que la aerolínea pueda superar la crisis económica.

No obstante, la exdiputada Claudia Mallón indicó que no se puede seguir entregando dinero a una empresa deficitaria, que no se sabe si superará la crisis.

Mallón considera que antes de que se entregue recursos a la empresa se debe realizar auditorías técnicas, administrativas y financieras.

“Nunca se le hicieron auditorías, no se puede entregar dinero sin saber cuál es la situación de BoA. Inyectar más dinero sin saber la situación real de la empresa es ahondar la crisis en una empresa que tarde o temprano llegará al colapso”, dijo.

La exdiputada considera que inyectar más dinero sería alimentar a una empresa deficitaria. Sugiere realizar un trabajo de auditoría para saber si tiene o no solución.

Aseguró que la situación de crisis de BoA se debe a los malos manejos durante 14 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Gobierno de transición.

Mallón indicó que la aerolínea fue usada como agencia de empleos para gente del MAS y recordó que el actual gerente fue denunciado por varios hechos irregulares. “Se creaban unidades en BoA sólo para crear empleos y la gestión de transición le dio el remate final haciendo que la aerolínea deje rutas importantes”, dijo.

En pasadas declaraciones el experto en aeronáutica Wilson Villarroel indicó que BoA se maneja con criterio político, no empresarial. “El Gobierno no debería aportar a BoA con ningún subsidio. Sería pésima idea echar mano de los recursos nacionales, eso significaría quitar recursos a otros sectores”, aseveró.

En diciembre de 2020, BoA informó a Los Tiempos que trabaja en diferentes alternativas de financiamiento que asegure al menos 25 millones de dólares para su reactivación. El Gobierno prometió la entrega inicial de 37,5 millones de bolivianos.

El Ministerio de Obras Públicas indicó que en 2020 los ingresos de la aerolínea fueron de 885 millones de bolivianos; en 2019 llegaron a 1.930 millones.

Imputan a la dueña del edificio que arriesga operaciones

La propietaria de una edificio de más de 10 pisos, ubicado en la zona 12 de octubre de la ciudad de El Alto, y que se constituye como obstáculo para las operaciones aéreas en el aeropuerto, fue imputada por el delito de atentado contra la seguridad de los medios de transporte.

“Estamos pidiendo que se demuela el edificio hasta la altura permitida y estar en regla con la norma para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en el aeropuerto de El Alto”, afirmó Julio Beyer, jefe de Gestión Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La Fiscalía inspeccionó ayer el lugar.