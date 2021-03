“Evidencian secuelas pulmonares, cardiovasculares o neurológicas en pacientes post Covid-19 en La Paz”

Fuente: Comunicación Hospital Arco Iris

Para el Dr. Ariel Ramírez, Médico Internista del Hospital Arco Iris, el coronavirus continúa dando lecciones, no solo en Bolivia sino en todo el mundo. “Hemos visto con cierta regularidad, incluso dos meses después de sufrir el COVID-19, a pacientes entre los 40 y 80 años con síntomas como insomnio, fibrosis pulmonar, falta de aire, taquicardia, agitación al caminar, bradicardias, traspiración por la noche, episodios de distermia, algunos todavía tienen marcadores en la sangre con tendencia a coagulación o inflamación, esto repercute en cansancio, fatigas y dolores musculares”, explicó. Dijo, asimismo, que las secuelas parecen afectar mayormente a los varones, “en la mayoría de los niños, la enfermedad no tiene mayores problemas, sin embargo en los adultos mayores, principalmente hombres, o mujeres mayores de 60 años, las secuelas son acentuadas”, aseguró.

“Estas secuelas las hemos estado observando no solo en la afectación pulmonar, sino también neurológica, dermatológica, renal, endocrinológica. Hemos tenido la oportunidad de realizar hasta 100 tomografías por día de pacientes positivos en el hospital, con infinidad de comportamientos”, dijo por su parte el Dr. Fernando Saavedra, Especialista en Diagnóstico por Imágenes del Hospital Arco Iris; la Directora Ejecutiva de dicho nosocomio, Dra. Yael Cazón Ángelo, respaldó lo dicho, al indicar: “Estamos convencidos que el tratamiento no concluye cuando la gente recibe el alta de un doctor; hay que seguir brindando apoyo en todo momento”.

“CENTRO CARDIOPULMONAR” PARA PACIENTES CON SECUELAS POST COVID-19

“Lo bueno es que con los controles posteriores, la mayoría de las personas se recuperarán, recomendamos controles cardiacos, pulmonares, de azúcar, presión alta, etc.; cada paciente es un mundo diferente, se debe analizar cada caso, los controles podrían ser a los tres o seis meses e incluso un año, después de la enfermedad; debemos asegurarnos que todo está bien”, dijo la Dra. Cazón; “estamos implementando el centro de recuperación: “Centro CARDIOPULMONAR” para pacientes con secuelas Post COVID-19, para ayudar a las personas a reintegrarse de la mejor forma a sus actividades laborales y a la vida diaria luego de haber padecido la enfermedad, para lo que se prevé atender a pacientes con secuelas de tipo pulmonar, motriz, cardiovascular, neurológico, psicológico, etc.”.

SECUELAS: INFARTOS Y EMBOLIAS PULMONARES

“Las secuelas del COVID-19 son sumamente complejas, porque están generando una carga importante para los sistemas de salud y para los pacientes que, sin importar el impacto, leve o severo, sufren sus consecuencias”, dice el Dr. Juan José Blanco Ferri, Especialista en Cardiología. Explicó que la mayoría de las secuelas Post COVID en el corazón son de tipo funcional, divididas en severas, moderadas y leves. Las severas involucran cierto daño del órgano por la enfermedad, “algunos pacientes después del coronavirus tienen enfermedad cardiaca, se inflama el órgano o se presenta un infarto, problemas que tienden a ser más típicos en pacientes mayores de 45 años, aunque también se han dado en pacientes jóvenes”, indicó el especialista.

“El descontrol de la presión arterial, la taquicardia inapropiada, desembocan en ansiedad o insomnio; se ve los pulmones más deteriorados porque el corazón no está latiendo como debería, estos fenómenos son frecuentes en pacientes que superaron el COVID, causándoles molestia y limitándolos en sus actividades”, dice el doctor. Además, explicó que se está aprendiendo sobre las secuelas, “aparentemente hay dos causas principales de la taquicardia inusual inapropiada, que deja la enfermedad del COVID, los problemas de tiroides y las alteraciones nerviosas”, finalizó.

PERMANENTES SECUELAS

“La pérdida del olfato y el gusto puede aún persistir después de pasar la enfermedad, no hay una edad determinada de afectación, ni tiempo definido de permanencia de la secuela, pueden ser meses, años o de forma permanente. Hay muchos pacientes que presentan estas secuelas y se las debe tratar para no tener mayores complicaciones”, dijo el Dr. Rene Zabala, Otorrinolaringólogo del Hospital Arco Iris.

Asimismo, dijo que hay un síntoma importante que los pacientes Post COVID deben tomar en cuenta, es el sonido como zumbido que les queda en un oído o a veces en los dos, “es un ruido que queda en el oído y en muchos casos la disminución de la audición, habitualmente se presenta solo en un oído, rara vez se presenta en los dos, sin embargo, el no escuchar en un oído es como no ver de un ojo, es muy importante que el paciente preste atención a estos síntomas después del COVID-19”, recomendó.

IMPACTO PSICOLÓGICO

Para la Psiquiatra, Claribel Ramírez, el impacto psicológico también está presente después de la enfermedad; la especialista explicó que en la población boliviana hay personas que perdieron familiares y seres queridos que, por la cuarentena, no pudieron despedirse como se acostumbra y no lograron hacer “un buen duelo, sino un duelo no resuelto, presentando luego sentimientos de culpa, impotencia, frustración, etc.”.

Ramírez dice que las personas que enfrentaron la enfermedad aislados en una clínica o en su casa, “generaron emociones y alteraciones mentales desembocando en episodios de pánico, ansiedad, trastorno de estrés post traumático y depresión”. Al referirse a la pérdida de la memoria, insomnio, falta de concentración, la especialista explicó que el coronavirus es una enfermedad nueva, “estamos haciendo muchas investigaciones, se está escribiendo artículos al respecto, es indiscutible que se observa secuelas a nivel no sólo físico, sino también a nivel neurocognitivo”, finalizó.