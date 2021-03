Evo, te salió el tiro por la culata

Esta expresión hace referencia al hecho de que cuando planificas algo no resulta como esperabas, incluso se vuelca contra ti, eso le pasa a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo cuando intentan posicionar en la opinión pública de los bolivianos la narrativa del “golpe de Estado”, cuando todo el pueblo boliviano sabe que en realidad hubo fue un “megafraude electoral” y producto de ello la renuncia; por tanto el abandono de sus funciones y posterior huida de Morales y el exvicepresidente Álvaro García. De la misma manera, renunciaron otras autoridades legislativas masistas en la línea de sucesión constitucional lo que generó que la señora Jeanine Añez, en su calidad de Segunda Vicepresidenta, asuma la Presidencia del Estado avalada por la Declaración Constitucional No. 0001/2020 de fecha 15 de enero 2020 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que declara la Constitucionalidad de los artículos 1 y 4 de la vigente Ley 1270 de 20/01/2020.

Le salió el tiro por la culata porque termina sepultando mucho más su imagen política ante el pueblo boliviano y su propio partido, de hecho ya estaba muy deteriorada por nombrar a los candidatos a elecciones subnacionales “a dedazo”, también es acusado de pedofilia, de corrupción, por bloquear el acceso de alimentos a las ciudades, el oxígeno para los enfermos de Covid-19, entre muchos otros aspectos. Morales asumió una actitud de odio y venganza en contra no solo de Añez y sus ministros, sino también en contra del pueblo boliviano que solo pidió “respeto a su voto” y, por tanto, al régimen democrático.

El pueblo boliviano le demostró que no está dispuesto a entregar el poder a un ciudadano para que éste se eternice en el poder y se convierta en un tirano, esa es la rabia de Morales, el haber perdido el poder y sus beneficios. A él no le importa las necesidades de los bolivianos, le importa tener el poder y ser la figura presidencial. Sin embargo, el pueblo boliviano le volvió a dar la espalda en estas últimas elecciones subnacionales, donde el Movimiento al Socialismo resultó ser el gran perdedor, de ahí la bronca contenida.

Morales no asume y no acepta que su tiempo político pasó, por ello intenta por todas las formas posibles generar credibilidad ante el pueblo boliviano, pero logra un efecto contrario, ya que sus acciones demuestran nuevamente el abuso de poder, intolerancia, tiranía y despotismo. Muchos dirán que esto es falso porque no es más presidente, pues se equivocan; el actual mandatario Luis Arce Catacora se constituye en una marioneta y ejecuta lo que Morales le ordena.

Su desesperación por ser nuevamente presidente es tal, que hará lo posible y lo imposible por retornar al poder, no concibe la idea y la realidad de pasar a ser intrascendente, por eso quiere retomar el poder y si para ello tiene que derrocar a Arce utilizando mecanismos ilegales, tengan por seguro que lo va a hacer, sin comprender que esa su angurria de poder puede llevar a generar en el país una confrontación incluso armada, no por nada sus militantes pedían “guerra civil”, así como su exministro Juan Ramón Quintana que dijo es importante que los jóvenes en el Chapare se organicen para no dejarse matar como blancas palomitas por los miembros de las Fuerzas Armadas.

Su intención de borrar todo resquicio de una oposición política a su régimen, que actualmente alcanza casi al 50% de la población, otra vez le demuestra a Morales que su intención de hegemonizar el poder no se hará efectivo, son otros tiempos los que estamos viviendo con nuevas generaciones y otras formas de pensar y actuar, orientadas a un desarrollo integral que no se basan en el pasado y el odio al cual Evo Morales nos quiere llevar, conviene para estas nuevas generaciones más bien prepararse académicamente para lograr afrontar un mundo cada vez más caótico, globalizado, interconectado y por ende peligroso.

Causa decepción, ver que nuestro país ni siquiera puede producir medicamentos, vacunas, menos aún generar investigación, mientras que otros países llegaron a la luna y enviaron robots al planeta Marte para saber si hay vida inteligente, tienen índices de desarrollo humano que nosotros podremos alcanzarlos mínimamente dentro de 50 años. ¿Quieren nuestros jóvenes ser gobernados por una persona que solo piensa en satisfacer sus apetitos personales de poder como es Evo Morales? o deberíamos pensar que nuestro país se merece un futuro mejor, con proyección y visión, pero sobre todo con reconciliación, convivencia y en paz entre bolivianos; exhorto a que no permitamos que el odio y el resentimiento de una persona nos contagie y nos envenene a todos, por ello convoco al pueblo boliviano a seguir luchando por la democracia, una Bolivia mejor es posible. ¡Quien se rinde, quien se cansa!

Dr. Henry Omar Montero Mendoza Senador por Santa Cruz