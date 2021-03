«Yo no renuncie nunca, ellos en todo momento se saltaron mi presencia y por eso me tenían tan apretada y tan amenazada», dijo la exasambleísta.

“Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”. Es la frase que soltó la mañana del 12 de noviembre de 2019 el empresario y líder político de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina a los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en medio de negociaciones políticas que terminaron con la toma del poder de la entonces senadora opositora Jeanine Áñez.

Áñez asumió el poder el 13 de noviembre. La exdiputada Susana Rivero, quien retornó al país después de un año de residencia en Argentina, afirmó en el programa de La Razón y Extra “Piedra, Papel y Tinta” que ese juramento estuvo rodeado de presiones y amenazas, de ilegalidades y que ella se encontraba en la línea de sucesión presidencial lo cual no fue respetado.

Según explicó Rivero, Adriana Salvatierra, entonces presidenta del Senado, era la primera en la línea de sucesión y después de ella estaba el presidente de Diputados Víctor Borda, pero ante su ausencia era a ella a quien le correspondía asumir como Presidenta de Diputados en ejercicio.

“Por la coyuntura, si no estaba Víctor, estaba yo en ejercicio, tampoco, intentaron decir que renunció Adriana, Víctor, renunció (Rubén) Medinacelli, primer vicepresidente del Senado. Yo no renuncie nunca, ellos en todo momento se saltaron mi presencia y por eso me tenían tan apretada y tan amenazada con mis hijos; si presionaron y amenazaron a mis hijos, si luego presionaron a mi madre prácticamente me dejaron con poco margen de maniobra”, reveló.

Rivero detalló lo ocurrido el 11, 12 y 13 de noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales presionado por manifestaciones sociales que denunciaban fraude en las elecciones de octubre, un motín policial y finalmente la “sugerencia” militar de dejar el cargo.

“Nunca vi la renuncia escrita de Adriana, mientras Áñez desde Beni decía ‘me toca suceder, eso era domingo y el lunes el monseñor (Eugenio) Scarpellini convoca a una reunión en la Universidad Católica Boliviana. En el primer día de reunión, dejamos que vaya Adriana sola porque decíamos que si agarraban a las dos nos quedábamos sin línea de sucesión presidencial”, relató.

En la reunión que prosiguió el martes, Rivero asistió y contó que incluso el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, fue quien la llevó en su vehículo hasta la UCB donde se hallaban Jorge Tuto Quiroga y su abogado Luis Vásquez, Carlos Mesa y Ricardo Paz, Óscar Ortiz, Samuel Doria Medina y el representante de Luis Fernando Camacho, el exministro Jerjes Justiniano.

“Tuto y su abogado dicen que hacían una consulta al Tribunal Constitucional y que no podía haber un vació de poder, por lo que se buscaba una resolución que habilite a Jeanine, y nosotras insistíamos en que debíamos hablar con nuestra bancada y ahí a Samuel Doria Medina se le salió y dice: ‘bueno, apúrense a hablar con su bancada, porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B’. Creo que se le salió”, indicó.

La exdiputada y exministra afirmó que De La Torre llegó “desesperado” a la residencia de la embajadora de México para llevarlas hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el miércoles 13 de noviembre y dije: “No puedo salir hasta hablar con toda la bancada (…) no vamos a salir hoy… y bueno se fue y ya en la tarde vimos en la televisión que Áñez solita se puso la banda con los militares, o sea ese era el plan B”, dijo.

Según la exdiputada, hasta embajadores ejercían presión para que se tomara una decisión por “fuera de la Constitución” para camuflar un golpe.

Rivero dejó el país entre la madrugada del 18 y 19 de noviembre rumbo a Argentina. En enero de 2020, renunció a su cargo de asambleísta. “No iba a ser cómplice de ningún golpismo, ni iba a negociar con golpistas, ni me iba a sentar a título de pacificación en la misma mesa mientras seguían matando gente, porque era ilegal absolutamente todo lo que hicieron”.