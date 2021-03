Expertos: Cívicos no leyeron bien el momento político

Pablo Peralta M. / La Paz

La convocatoria fallida del Comité Pro Santa Cruz a una cumbre con autoridades electas opositoras al MAS denota que esa entidad no leyó bien el momento político que vive el país, coinciden analistas.

“Hay distintas razones que creo han ido malogrando esa posibilidad, pero además de eso creo que las lecturas que han podido hacer las nuevas autoridades electas -eso se palpa y se siente- es que ya la sociedad civil, por lo menos en los núcleos urbanos, no quieren más confrontación y polarización”, explicó a Página Siete el analista político Daniel Valverde.

El viernes, ese comité convocó a autoridades electas contrarias al MAS a una reunión “en defensa de la democracia y en contra de la persecución política”. La cita debía realizarse el lunes, pero decidieron postergarla para ayer. No obstante, debido a que varias autoridades electas indicaron que no asistirían, fue suspendida.

El analista político Álvaro Puente expresó que el Comité Pro Santa Cruz no tuvo una lectura de lo que cada sector piensa, ni siente.

“No hay una lectura y no hay una valoración de lo que cada sector piensa, de los muchos sectores que hay, de lo que cada sector siente, de los miedos que surgieron con los juicios y de los emputes que se conservan o de los nuevos que surgen”, indicó Puente a este rotativo.

El analista considera que el fracaso de la cita se debe a los siguientes factores: 1) No hubo lobby, ni campaña para dar sus motivos y para motivar a la gente, por lo que la convocatoria cayó al vacío, 2) En las elecciones fueron elegidos varios líderes de oposición, pero aún no está claro “quién es quién”, por lo que es lógico que paren el carro y digan “no me quemes temprano”, 3) Las elecciones dieron cuenta de que hay una proporción grande de electores que tiene esperanza en el MAS, y nadie más les ha dado esperanzas a ellos, 4) El discurso del comité no es el que lideró Camacho, que en su momento dio el salto hacia el liderazgo nacional, y 5) El comité no repara en la correlación de fuerzas actual.

“En el comité, como muchos del mundo político, no se dan cuenta del equilibrio de fuerzas que hay o del desequilibrio de fuerzas. Se cree el comité como cabeza de una oposición numerosísima, y no es así”, indicó Puente.

Valverde detectó al menos tres factores clave que explican el traspié de la convocatoria: 1) Las autoridades electas no tienen coincidencias ideológicas programáticas, vienen desde distintos sectores, regiones y no interpretan lo que ocurrió de la misma forma, 2) El comité subió demasiado los decibeles, lo que afecta a cualquier bloque que se busque conformar, y 3) No tuvo la habilidad de hacer un trabajo tras bambalinas.

“Creo que no tuvo la capacidad o la habilidad de primero persuadir o hacer un trabajo por detrás de las cortinas, generando una estrategia conjunta, sino que un poco quiso tomar el control y convocar a una reunión, cuando lo que debió hacer inicialmente es un trabajo previo, para que eso termine en una reunión nacional ya con las autoridades electas”, explicó Valverde.

El analista político Gregorio Lanza manifestó que el comité no supo leer que si bien hay polarización de algunos bandos, amplios sectores, incluso del partido azul, no están a favor de aquello.

“El país no está dividido. Hay una polarización de algunos actores políticos, especialmente del sector radical del MAS, Evo Morales, que busca la revancha, la persecución y retomar el control total del poder político, pero amplios sectores del MAS no están de acuerdo con este criterio”, señaló Lanza a este medio.

El analista agregó que se nota que hay líderes que adoptaron una “actitud más racional”, como Manfred Reyes Villa, alcalde electo de Cochabamba.

Más allá de todo, Lanza indicó que el traspié del comité también es el reflejo, en el fondo, del fracaso del ala dura del partido azul. “La polarización buscada por el ala dura del MAS no encontró una respuesta como esperaba. Tiene que retroceder. Y efectivamente, el fracaso de esa convocatoria es el fracaso del ala dura del MAS, porque esperaban la polarización para retomar el control del MAS”, manifestó.