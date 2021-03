“En las subnacionales yo veo un reemplazo de actores, muestran un receso de la idea liberal que ha sido la idea que enfrentó el MAS durante mucho tiempo», dijo el abogado Gonzalo Mendieta

Las elecciones subnacionales del domingo 7 de marzo trajeron nuevos actores políticos con fuerzas que, paradójicamente, emergieron del Movimiento Al Socialismo (MAS), coincidieron este jueves tres expertos en temas políticos en el programa de La Razón y Extra “Piedra, Papel y Tinta”.

“En las subnacionales yo veo un reemplazo de actores, muestran un receso de la idea liberal que ha sido la idea que enfrentó el MAS durante mucho tiempo y sus exponentes van en receso, tienen en reemplazo un nuevo equipo”, dijo el abogado Gonzalo Mendieta, a través de un contacto en línea.

Para el economista y analista Armando Ortuño, lo que las subnacionales mostraron “es que el campo político boliviano se complejiza y se va recomponiendo en función de muchos más elementos, que la polarización sigue siendo un elemento importante (…) Los triunfos contundentes de Eva Copa, Alejandro Unzueta y Damian Condori empiezan a complejizar el escenario”.

Entre tanto, para el analista Julio Peñaloza las elecciones mostraron “un antievismo muy marcado en las ciudades” y las dificultades de estrategias de campaña.

“En materia de alcaldías le ha ido otra vez mal. Lo que no entiendo es por qué un partido con proyección nacional mucha más grande no hace internas (…) el MAS no quiere ser un partido orgánico y me parece que es una dificultad y una debilidad electoral que le pasa factura en la competición electoral”, dijo.

Mendieta consideró que el MAS cometió un error con Eva Copa, virtual alcaldesa de la ciudad de El Alto y candidata que según el conteo en boca de urna recibió una de las más altas votaciones. En cambio, Peñaloza deslizó la posibilidad de un retorno de Copa al seno del MAS «si se convence a Evo Morales de que haga política con el olfato y no con el hígado».

Desde el punto de vista de Ortuño, la victoria de Luis Fernando Camacho, excívico que lideró protestas en contra de Evo Morales en 2019, en Santa Cruz no sorprendió.

Según Mendieta, una de las sorpresas de las elecciones fue el candidato y virtual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, porque nadie apostaba por su retorno a la política , mientras que para Ortuño la figura es Copa porque en «términos numéricos» obtuvo la mayor votación en el país y porque demuestra que se puede hacer frente electoralmente al MAS «saliendo de las propias entrañas del MAS».

Peñaloza destacó a Copa por su «triunfo arrasador» y porque resistió «el golpe», en alusión al cambio de gobierno en noviembre de 2019, como una «lidereza» que soportó los embates del gobierno de entonces y del exministro de Gobierno, Arturo Murillo. También nombró a Camacho.