Explotación de Tariquía «depende de los comunarios» según el MAS

Álvaro Ruiz aseguró que el diálogo será entre el Gobierno Nacional y los lugareños, parlamentarios piden estar alerta

Redacción Central/Bolinfo/Tarija

En el marco de un acto para oficializar la adhesión de alianzas políticas de cara a la segunda vuelta, el candidato a gobernador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Álvaro Ruiz García, enfatizó que el inicio de perforación de pozos petroleros en distintas áreas de la reserva natural de flora y fauna de Tariquía, dependerá de la coordinación entre los comunarios y el Gobierno Nacional, agregando que “por el momento no hay nada dicho”.

Acerca del pronunciamiento del Comité de Defensa, manifestó que deberá ser todo un pueblo el que dé la última palabra y no la clase política.

“El presidente (Luis Arce) ha dicho en su discurso muy claramente, vamos a coordinar con las personas que viven en ese lugar y nosotros hemos ratificado nuestra postura, Tariquía no se toca, será la decisión de los tarijeños que defina eso y obviamente respetamos la decisión de la gente del lugar, es importante aclarar esas cosas, tiene que haber un formalismo y es con el pueblo, no con dos o tres personas que ni siquiera viven ahí”, señaló el político.

En ese entendido, Ruiz García le recordó a su contendiente, Óscar Montes, que durante el Gobierno Transitorio de Jeanine Áñez, posicionó al exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, sin embargo, no gestionó la resolución de contratos relacionados a la actividad petrolera en esta área protegida.

“Han utilizado como bandera política este caso, pareciera que la gente no se está acordando que el supuesto defensor tenía a un ministro y a su hermano de viceministro para ajustar algunas cosas y no lo ha hecho”, agregó.

El APUNTE

Parlamentarios piden estar alertas

La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Mariela Baldivieso, informó que ha recibido respuesta acerca de la Petición de Informe Escrito (PIE) sobre el estado de los contratos de explotación de hidrocarburos en la reserva, resumiendo que zonas como San Telmo y Astilleros están en peligro.