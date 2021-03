Expolicía detenido por vender armas es nombrado inspector en Dircabi

El expolicía Ismael Marquina, que fue enviado al penal de El Abra en noviembre de 2019 denunciado por vender armas y granadas de gas lacrimógeno a sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) durante los conflictos en respaldo a Evo Morales, fue designado como inspector en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Ismael Marquina fue dado de baja de manera definitiva de la Policía Boliviana el año pasado, tras casi ocho procesos disciplinarios que le abrieron por faltar a la entidad, debido a que como dirigente cocalero, durante el acuartelamiento policial de 2019, dejó su función y fue a bloquear con los sectores movilizados del trópico. Fallo que rechazó y anunció que apelaría para ser restituido a la Policía.

Según el memorándum DGAA/URH/No A-0133/2021, del 10 de febrero pasado, la Dirección General de Asuntos Administrativos, dependiente del Ministerio de Gobierno, designó a Marquina como inspector de Bienes y Juzgados de Dircabi, un cargo administrativo IV con el ítem- 948, con un sueldo mensual de 4.529 bolivianos. El documento está firmado por la directora general de Asuntos

Administrativos del Ministerio de Gobierno.

Según la página de la Contraloría General del Estado, en el extracto de declaración jurada de bienes y rentas presentado por el expolicía éste declaró tener un bien propio, 12 bolivianos en bienes activos y una deuda pasiva de 4 mil bolivianos. Esta declaración fue registrada el 10 de febrero de la presente gestión.

El 20 de noviembre del año pasado, el Gobierno de Luis Arce anunció la liberación del exsargento de policía. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lo presentó como un policía “que rehusó a amotinarse y a recibir sobornos por parte de quienes organizaron el golpe”.

“Yo no lloro porque soy masista, mantengo mi postura, lloro por lo que me hacen mis camaradas por no haber participado del motín”, dijo Marquina el 21 de noviembre de 2019, cuando salía de su audiencia cautelar realizada en la Estación Policial Integral (EPI) del norte.

En 2019, el Ministerio Público imputó a Marquina por el delito de tráfico ilegal de armas, pues habría sido sorprendido comercializando armas y granadas de gas por medio de las redes sociales, elementos presuntamente sustraídos de DELTA.

Marquina aseguró que sería ministro

La última vez que Ismael Marquina fue aprehendido y trasladado a celdas policiales, con una sonrisa irónica aseguró a sus excamaradas que se arrepentirían por todo lo que hicieron.

“Seré Ministro de Gobierno, después vendrán llorando”, dijo Marquina.

Según la información que se maneja en las bases policiales, Marquina habría proporcionado las listas de los policías “amotinados” (contra quienes el actual Gobierno inició acciones). Señaló que fue el único policía que no se amotinó.