Fallece el padre de Marco Antonio Etcheverry

El exfutbolista publicó en sus redes sociales una emotiva depedida.

Marco Antonio Etcheverry se despidió de su padre, José Ángel Etcheverry, este miércoles (31) con un emotivo mensaje tras su fallecimiento en las últimas horas.

«Que difícil escribir tantas cosas, pero tantas buenas cosas sobre mi padre, el esfuerzo, para que no falte nada en casa, el apoyo para mi sueño que era jugar fútbol, ser un súper padre no es fácil. Pali lo era, quiero agradecer a Dios por haberme dado un padre increíble, no quiero poner cosas tristes porque solo tengo recuerdos hermosos con él, Dios te lo encargo que lo tengas al lado de mi hermana. Gracias papá por todo», fue el mensaje cariñoso del hijo Marco Antonio.

RESPONSABLE POR LA IMPECABLE TRAYECTORÍA DEL HIJO José Ángel Etcheverry fue en gran parte el mayor responsable del éxito futbolístico de su hijo Marco Antonio desde

el inicio de su carrera cuando surgió en la cantera de la academia Tahuichi Aguilera en la ciudad de Santa Cruz.

«El Diablo» como quedó conocido internacionalmente pasó por diferentes equipos de fútbol en Bolivia, como Destroyers, Bolívar y Oriente Petrolero. La consagración con la selección boliviana de fútbol clasificando al Mundial de Estados Unidos en 1994 posibilitó su transferecnia al club español Albacete en 1992, luego fue contratado por el club chileno Colo-Colo en 1995, ese mismo año recaló en Colombia para jugar por el América de Cali donde tuvo una corta estadía.

Desde 1996 hasta el 2003 defendió al club estadounidense D.C. United, durante esos 8 años fue prestado a los ecuatorianos Barcelona Sporting Club y Emelec. El año 2004 retornó al club Bolívar de La Paz para cerrar su carrera como jugador.

El club Oriente Petrolero envió sus más sinceras condolencias