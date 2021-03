Familia que quedó en la calle tras accidente aéreo recibe ayuda y los niños necesitan ropa

Quedaron sin nada, apenas con la ropa puesta. Cuatro personas que forman parte de una de las familias afectadas por la caída de la avioneta K8, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), lo perdieron todo y se encuentran sin un lugar para pasar las noches.

El hecho tomó trascendencia ayer, luego de que la aeronave impactara en Sacaba y produjera la muerte de Soledad N.E., quien perdió la vida a los 23 años. Sin embargo, también hay más damnificados. Si bien, por fortuna no son víctimas fatales, perdieron sus pertenencias.

Ante esta situación, el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, liderado por la autoridad de ese despacho, Mario Hernán García, acudió al lugar, munido de colchones, utensilios de cocina y alimentos no perecederos, entre otros elementos útiles para el día a día.

«Hemos venido a solidarizarnos con la familia. Estamos cooperando», señaló García, tras entregar la donación.

Leoncio Achú, padre de familia que recibió los elementos, agradeció el gesto y atinó a derramar lágrimas, evidentemente emocionado. Compartió la mezcla de sensaciones experimentadas, que fue de la alegría a la preocupación.

«Me siento feliz por haber recibido esta ayuda de parte de la Alcaldía. Muchas gracias por los víveres. Me van a servir mucho, realmente para mis hijos, no tengo. Ellos no tienen dónde dormir. Con esto, ya vamos a estar un poco más tranquilos para pasa las noches mientras nos dicen dónde nos quedaremos».

Consternado, reflejó que los menores de la casa (que esa familia había tomado alquilada) no disponen de vestimentas. «Necesito ropita para mis hijos. Todo está dentro. Quería sacar documentos, pero no creo que pueda porque se está por caer. Los niños perdieron los libros y la tablet con los que estaban pasando clases». Los pequeños tienen 4 y 9 años.

«ES ZONA POBLADA»

El alcalde García explicó que el municipio realizará seguimiento al caso del accidente y recalcó que Sacaba es ya una «zona poblada», por lo que evaluarán qué acciones tomar. Esto, con relación a los vuelos de entrenamiento que lleva a cabo allí la FAB. «Sí, siempre hacían, pero no puedo decir anticipadamente cuál es el procedimiento. Esto ya es una ciudad. Cualquier riesgo corremos. Posiblemente, una coordinación se puede hacer para que en lugares más estratégicos hagan sus prácticas. Esto es una zona poblada. Ya no queremos que vuelva a ocurrir esta situación».