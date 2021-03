Farías: «Nuestro panorama es mejor pese a la crisis que vivimos»

Fuente: paginasiete.bo

Mauricio Cambará / RDC Deportes

La planificación para un frenético 2021, el trabajo invisible, la etapa de siembra/cosecha y lo que él ve tras la Copa América de junio y julio. César Farías irradia un entusiasmo que contagia y afianza esa ilusión en la realidad que viven hoy los “seleccionables” que, a diferencia del año pasado, llegarán a los amistosos, a la Copa América y a las eliminatorias (este año se jugarán diez fechas), jugando, en plena competencia y con una mejor pretemporada.

El DT que ha lidiado con permanentes crisis (desde el fallecimiento de don César Salinas, que trastocó muchos planes, hasta los torneos suspendidos por la pandemia) no se baja del tren hacia Catar; es más, redobla la apuesta confiado en el trabajo con la Selección mayor y las menores.

¿Es una mejor realidad para la Selección lo que se vive hoy?

Estos partidos (amistosos ante Chile y Ecuador) los vamos a enfrentar de mejor manera a como estábamos antes. Ante Brasil (en el inicio de las eliminatorias) salimos a jugar de un apartamento, sin entrenarnos, de cero, pero bueno, teníamos que poner mucho positivismo, carácter; no nos acompañaron los resultados, ya que perdimos luego ante Argentina con un blooper. Cuando revisamos con calma los partidos decimos quita el partido de Brasil que nos superaron, los otros tres fueron cerrados y no nos sometió ninguno de los dos rivales que nos ganó aquí (Argentina y Ecuador). Hoy los jugadores hicieron pretemporada, jugaron en diciembre un torneo intenso que jamás se había jugado, los clubes grandes fueron a hacer pretemporada (a Brasil) teniendo varios seleccionables y los que están afuera como Danny Bejarano, Boris Céspedes, Jusino, Carrasco, Chumacero o Haquin, han elegido bien porque están jugando.

Hoy la Selección tiene distribuida la base en La Paz y Cochabamba, ¿cuánto ayuda esto?

Cuando ves esto dices “hay una buena base de selección de altura” pero también hay una buena de los de abajo (llano) porque tienen continuidad como Erwin Sánchez (Blooming) o Henry Vaca (Oriente). A ello se agregan otras figuras que estamos siguiendo de cerca y que el tiempo dirá el momento en que los requerirá la Selección para tener la posibilidad de mostrarse.

Muchos de los convocados en las Sub-20 o Sub-23 han asegurado contrato con clubes de primera división, ¿cuánto ayuda esto?

Hoy nuestro panorama es mejor pese a todas las crisis que atravesamos; por eso les digo que nos sentimos fuertes, enérgicos, porque hay otras circunstancias, empieza la Copa Libertadores y vamos a tener muchos jugadores involucrados. Ojalá que Bolívar pueda clasificarse a la fase de grupos, sería sensacional que pasen también los de la Sudamericana porque eso nos da un panorama mejor de que tenemos las Copas. Estos partidos de preparación ayudan para llegar mejor a los juegos de las eliminatorias y la Copa América (del 13 de junio al 10 de julio). Hemos generado un compromiso con los jugadores; terminaron bien el año pasado, hicieron una buena base muscular y lo que hemos conversado antes, que después de la Copa América nos queda esa segunda etapa del pre-Mundial que la vamos a encarar en condiciones diferentes, porque vamos a llegar con 8 o 10 partidos internacionales y lo más seguro es que veamos una Bolivia bien aceitada. Estuvimos ganándole a Argentina, a Ecuador, a Paraguay y nos faltó poco, fue como me dijo Martins con lágrimas por la emoción: “Profe, si los muchachos hubieran estado jugando el campeonato, ganábamos”. El compromiso que se generó fue el de “vamos a revertir esto” y a estos partidos vamos a llegar mejor, no en el estado “top” que vamos a conseguir tras finalizada la Copa América. Es que no puede haber procesos sin resultados.

¿Cuál es la ruta planificada en este frenético año?

En diciembre nuestros jugadores terminaron jugando cada 48 horas y vimos que tienen la capacidad mental de afrontar mentalmente esa situación. Vamos a llegar bien físicamente; tenemos que apuntalar ese aspecto y pensar que todo es posible. Al no jugarse las dos fechas de marzo y con los dos amistosos que tenemos ahora, todo se comprimió y esto es desenfrenado pero nosotros tenemos que ir creciendo ante la necesidad y la emoción que tenemos de enganchar lo hecho frente a Paraguay.

El torneo actual que es único, ¿beneficia a la Selección?

Hay campeonato, hay Libertadores y Sudamericana, los jugadores en el extranjero están en actividad, más estos amistosos eso te ayuda. Martins tenía en dos semanas seis partidos y cuando vas viendo estas cosas dices que hay un espacio bueno y hay suficientes partidos oficiales para prepararte para la Copa América. Los mismos partidos oficiales te van a preparar, creo que hay un buen balance y hasta mitad de año vamos a llegar bien, además que los equipos hicieron buena pretemporada, partidos amistosos; eso no lo vimos antes y son cosas positivas. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero antes estaba vacío totalmente ¡ahora no!, ahora tienes cosas positivas.

¿Es una etapa de siembra, de cosecha, o en qué etapa estamos?

Es una etapa de construcción, pero hay una realidad, tenemos que competir, ahora viene esa cantidad de partidos que hemos hablado y tenemos que ganar. La realidad te dice que tienes que ganar para competir, la ilusión es ir a Catar 2022, pero también como formadores y profesionales tenemos que formar día a día y dejar un legado. Nosotros queremos formar a la gente pero ganando y estamos seguros de que se van a abrir espacios porque las necesidades llegan, porque siempre hay lesionados, expulsiones, bajo rendimiento, etc. Y tenemos que preparar no sólo a 22 o 60, sino que queremos contagiar a los jugadores bolivianos.