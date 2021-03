Farías: «Si me tengo que ir, el problema no será el dinero»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

César Farías no pondrá obstáculos financieros para una futura disolución del contrato con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El entrenador venezolano fue categórico al señalar ayer que si llega ese momento “nos daremos la mano con el presidente y el problema no será el dinero”.

“Si no se dan los resultados, es normal que en cualquier cuerpo técnico se piense en un cambio y es lógico que con el presidente Costa nos demos la mano y lleguemos a un entendimiento”, aseguró Farías durante una conferencia de prensa.

La Selección boliviana es última en la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, con un solo punto acumulado de 12 posibles y con seis que dejó escapar en las derrotas frente a la Argentina y Ecuador, en el estadio Hernando Siles.

En un momento de la rueda de prensa, el seleccionador fue más directo en sus apreciaciones y afirmó que “si no se da la victoria ante Perú, porque esto es fútbol, tomaremos las decisiones como hombres y profesionales, pero es insignificante hablar de qué pasará con la rescisión, si me tengo que ir, nos daremos la mano y el problema no será el dinero”.

Farías se mantuvo ayer firme en su discurso y reiteró que las condiciones que hubo en el último año no son las mismas con las que él fue contratado en agosto de 2019.

“Hablamos mano a mano con el presidente y quedamos en sacar esto adelante ante tanta adversidad, como los conflictos sociales, la pandemia, la muerte de don César, un vacío en la FBF y encima de eso no había campeonato”, enumeró.

El titular de la FBF, Fernando Costa, señaló que pese a las dificultades económicas que tiene esa institución, se le está dando a Farías todas las comodidades para que realice su tarea al frente del combinado nacional. Consultado acerca del monto de dinero que debería erogar la federación a Farías, apuntó que no tiene el detalle, pero “que será de público conocimiento”.

“Se ha hecho un análisis minucioso de la Selección y estamos convencidos que tenemos todas las posibilidades de lograr nuestro objetivo de ir al Mundial”, anotó Costa.

Al entrenador se le insistió si en la fecha de marzo era indispensable sumar seis unidades para quedarse al frente de Bolivia, Farías sonrío y respondió que “yo tomo con placer esa exigencia de acumular las seis unidades en disputa, me encantan los desafíos y estar al filo de la navaja, pero veamos qué pasa en esta doble fecha, no tengo una bolita de cristal”.