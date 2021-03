FBF no tiene dinero, pide crédito a los convocados

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pidió crédito a los jugadores que están convocados a la Selección nacional para pagarles su bono de presentación cuando la entidad federativa pueda disponer de la taquilla del primer encuentro de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

El titular de la entidad federativa, Fernando Costa, explicó ayer que el tema ya fue conversado con los jugadores a los que se les informó que por los amistosos que se jugarán frente a Chile y Ecuador no se percibirá ningún monto económico y en cambio se tendrá “un egreso importante” de recursos con el objetivo de que la Verde tenga competencia internacional en las fechas FIFA que se avecinan. “Vamos a mantener los bonos que se firmaron en la anterior gestión, pero hemos pedido un mayor plazo a los jugadores hasta que podamos vender taquilla en los estadios y poder contar con recursos financieros y cumplir de esa forma con nuestros seleccionados”, aseguró Costa.

El dirigente dio a entender que si la empresa Mediapro comercializa la transmisión de los dos juegos amistosos, recién se podría contar con algunos ingresos. “La federación no percibirá ningún ingreso por estos amistosos”, subrayó. Costa está a la espera de una auditoria que se realiza a la federación para conocer con exactitud en qué situación financiera se encuentra la entidad, que de momento tiene una iliquidez.

Fernando Costa durante la conferencia que se dictó ayer.

Foto: Marka Registrada

Los amistosos

El técnico del seleccionado nacional, César Farías, sostuvo ayer que aprovechará los dos amistosos que tendrá el 26 y 29 de este mes para preparar lo que será en el futuro las visitas que debe realizar la Verde a ambos países por las eliminatorias.

“La importancia de jugar estos compromisos es mucha, luego iremos a visitar estos dos rivales y nos dará un grado de confianza y ver dónde tenemos que mejorar y qué talento vamos a aprovechar. Queremos competir a esa altura y estos juegos se aproximan a la realidad que existen en la competencia de Eliminatoria”, dijo.

Farías agregó además que al margen de jugar con los chilenos por la clasificatoria, también serán sus rivales en la Copa América. “Somos la selección que tenemos la cadena más larga sin ganar afuera y queremos romper con esa historia y hacer dos grandes partidos”, apuntó. Fiel a su estilo, fue claro al afirmar que no habla de los jugadores que no están convocados, pero dijo que conversó con varios jugadores de la categoría Sub-23, a los que pidió que no bajen la guardia para ser contemplados en otras convocatorias. “Existe una buena base, pero se les mandó un mensaje de que sean figuras en sus equipos. Estos jugadores deben crecer y ponerse a la altura de una Eliminatoria sudamericana”, afirmó.

Finalmente, el DT del seleccionado comentó que en la víspera recibió el llamado del presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, con el que tuvo una conversación amistosa y que en todo momento el presidente de los celestes se comprometió a apoyar con sus jugadores a esta concentración.

Los jugadores de la Verde se concentraron desde ayer.

Foto: FBF

“Bolívar juega el 8 de abril y nosotros le devolvemos sus jugadores el 30, pero los jugadores que vienen a este nivel los harán crecer y vendrán con otro espíritu”, resaltó.

La Verde se trasladará en esta jornada a Santiago de Chile. Ayer, los jugadores fueron sometidos a pruebas serológicas y todos dieron negativo. A la llegada de la delegación a la capital chilena, los jugadores serán sujetos a nuevos procedimientos que los habilitarán para jugar el amistoso ante la Roja.