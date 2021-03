Fiestas y discotecas, la vida es normal en municipios fronterizos

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

Las fiestas y discotecas están abiertas en los municipios fronterizos de Pando, Beni y Santa Cruz pese a la emergencia que se vive en esas regiones por el incremento de casos de la Covid-19. Según las autoridades de salud, la vida es normal en esas poblaciones y la gente no cumple con las medidas de bioseguridad.

“En los municipios fronterizos con Brasil (como Guayaramerín y Riberalta), las personas no hacen caso a las medidas de bioseguridad; para ellos el virus no existe y eso provoca que los casos vayan en aumento”, dijo a Página Siete Jorge Gómez, exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni.

Fernando Cruz, epidemiólogo de coordinación de Redes de Riberalta, contó a este medio que en ese municipio, donde trabaja, “la gente no cree en el virus”. “Parece tierra de nadie. Las personas no usan barbijo, no hay distanciamiento. Hay fiestas como si nada, los karaokes y las discotecas funcionan como si no pasara nada, los restaurantes están rebalsando de gente, los centros deportivos continúan funcionando y en las calles la gente pasea como si nada”, contó. Indicó que cualquier persona que llegue a ese municipio creería que ahí no hay Covid, “la gente está muriendo por la enfermedad”.

Según Cruz, no sirven para nada las normas que emiten las autoridades locales porque la población no cumple. “Hicimos una política de educación y de información para que la gente aplique las medidas de bioseguridad, pero nadie hace caso. A diferencia de la población del resto del país, las personas no cumplen en lo mínimo las medidas. Acá son totalmente reacios”, dijo.

De acuerdo con el profesional, por eso las autoridades sanitarias pidieron al Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) una cuarentena de tres semanas. La solicitud aún es analizada. “Aducen problemas económicos porque indican cómo se van a alimentar si se quedan en casa”, dijo Cruz.

Esta situación provocó el colapso del único hospital de segundo nivel del municipio. “En emergencias tenemos 18 pacientes esperando que salga un paciente de terapia intensiva para ingresar a una de las cuatro camas, aunque ampliaremos en estos días a siete camas”, dijo. Tampoco se cuenta con espacio para internar a algún paciente con Covid.

Riberalta hasta el momento tiene más de 900 casos positivos y 35 fallecidos. “En este mes hubo una explosión de casos”, dijo Cruz.

Gómez, quien es asesor de salud de la Alcaldía de Trinidad, aseguró que en Guayaramerín ocurre exactamente lo mismo. “Es una pena que la población no cumpla con todas las normas”, dijo. “Esta explosión de casos se está presentando con base en la nueva cepa. Todo apunta a que la variante brasileña ya está en esa región”, agregó.

Una situación similar se registra en Cobija (Pando). Según Wilson Salazar, expresidente del Colegio Médico de ese departamento,“aún se hacen fiestas y muchos no usan barbijo”.

En Puerto Quijarro (Santa Cruz) también hay indiferencia de la gente. “Algunas personas no creen en la enfermedad y no se protegen”, cuestionó el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado.

De hecho, hace un par de semanas surgió el brote del virus porque 50 personas de ese municipio viajaron a Corumbá (Brasil) para participar en una boda. Días después, tres personas fallecieron y una continúa en terapia intensiva.

Pando y nuevas medidas

Ante el incremento de casos en Cobija, la gobernadora de Pando, Paola Terrazas, emitió un decreto departamental que dispone que desde hoy hasta el 15 de abril se prohíben las actividades secundarias como fiestas, eventos deportivos y religiosos.

Las actividades secundarias son: deportivas, reuniones eclesiásticas, científicas y sociales, como matrimonios, bautizos y campañas políticas. Se prohíbe además el expendio de bebidas alcohólicas en bares, cantinas y karaokes, según el artículo 3 del decreto, documento al que accedió Página Siete.

Se suspenden las clases presenciales. Las ferias que se realizaban los fines de semana, ahora se desarrollarán los jueves y viernes. “Cualquier actividad pública o privada está suspendida durante los sábados y domingos”, dijo. Además, toda persona que ingrese a Pando deberá presentar una prueba de PCR negativa de 72 horas antes.

En el municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz se prohibió el ingreso de ciudadanos brasileños. El alcalde, Moisés Salces, explicó que el COEM asumió esa determinación para evitar el ingreso de la cepa brasileña. “Ningún extranjero del lado de Brasil puede entrar por la frontera de San Ignacio de Velasco. Si lo tiene que hacer, que lo haga por otro punto”, aseguró.