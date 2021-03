Filtran primeras imágenes de Natalie Portman como Jane Foster en Thor : Love and Thunder

Mavel Studios sigue su curso con los estrenos de series en la plataforma de Disney + y también ya está preparándose para volver a la gran pantalla. La cuarta fase del UCM será algo grande, incluso mucho mejor que la tercera y para eso, la casa de las ideas está trabajando en nuevas entregas.

Thor: Love and Thunder es una de las películas esperadas por los fanáticos; el regreso de Chris Hemsworth como el protagonista principal y también Natalie Portman, quien vuelve a Marvel para dar vida al personaje de Jane Foster.

La actriz dio vida a Foster en Thor y Thor: El mundo oscuro, no apareciendo luego en Thor: Ragnarok. Sin embargo, en la película dirigida por Taika Waititi volverá una vez más a su respectivo papel, tal como lo demuestran las primeras imágenes del rodaje que puedes ver a continuación:

Our first look of Natalie Portman reprising her role as Jane Foster aka The Mighty Thor in Thor: Love and Thunder

(via Daily Mail) pic.twitter.com/m1xHj7vkJa

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 5, 2021