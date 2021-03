Fiscalía basó el caso «golpe» en declaración de un procesado por extorsión

Carlos Quisbert / La Paz

La imputación presentada por la Fiscalía en el caso de supuesto “golpe de Estado” por el cual se encarceló preventivamente a la expresidenta Jeanine Añez y dos exministros se basó en el testimonio de Óscar Antonio de la Fuente Amelunge, un “ciudadano de a pie” denunciado varias veces por extorsión, tanto por autoridades del gobierno del MAS como por opositores.

“Primero me insultan y luego me preguntan; no tengo ningún antecedente judicial (sentencia en su contra), he salido libre de todos los procesos que me han armado”, afirmó De la Fuente, en contacto con Página Siete, al ser consultado por las varias denuncias de extorsión que se presentaron en su contra en diferentes años.

Entre las personas que lo calificaron de “estafador” y lo procesaron está Edmundo Novillo, expresidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Defensa; Marcela Martínez, madre de la joven desaparecida Zarlet; Abel de la Barra, excomandante general de la Policía; además de que fue identificado como “mensajero” del exfiscal Marcelo Sosa.

La imputación firmada por los fiscales Omar Mejillones, Rudy Terrazas, Harol Jarandilla y Lupe Zabala, presentada en la audiencia cautelar del domingo, señala que como “elementos de convicción” del supuesto golpe de Estado, se tiene la declaración de De la Fuente, quien según la denunciante, la exdiputada Lidia Patty, da un formato al discurso que se manejó desde el MAS para afirmar que Añez asumió la presidencia de manera ilegal.

El domingo, durante la audiencia cautelar de la exmandataria y los exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, la jueza Regina Santa Cruz citó varias veces la versión de De la Fuente como uno de los testigos clave del caso.

“Yo no me fui a ofrecer de testigo, la señora Patty es mi amiga, yo la he asesorado, pero no me ha pagado un peso. Ella me puso de testigo porque yo rompí las renuncias (que habían firmado) para que funcione la Cámara de Diputados, para que funcione la democracia, al llamado de ellas (diputadas) que (en noviembre de 2019) estaban atosigadas; por eso me puso de testigo, me citaron y yo me presenté como un ciudadano de a pie”, afirmó De la Fuente.

Novillo demandó al ahora testigo en 2009 por extorsión, estafa y desacato, luego de que le informaron que pedía dinero a su nombre y se presentaba como su asesor. En 2014, el mismo personaje fue señalado por Zvonko Matkovic como “mensajero” de Sosa, para extorsionar a su familia a cambio de su liberación en el caso Rósza y en 2017 fue acusado por presunta extorsión al excomandante de la Policía, De la Barra. El Banco Central también proceso al “testigo clave”, pero él asegura que “ganó” ese caso y no tiene antecedentes.

Patty negó conocer los procesos en los que se vio involucrado su “amigo”, quien se le presentó como un asesor del caso octubre Negro y cree que no afectará la credibilidad de su denuncia por el supuesto golpe de Estado.

“A la semana que presentaron la denuncia (17 de noviembre de 2019) declaré por más de ocho horas y presenté algunas pruebas que me pidieron, es un documento público (como testigo)”, sostuvo De la Fuente, quien se dice experto en procesos electorales a nivel internacional, constitucionales y de seguridad nacional que -en su criterio- se incumplieron durante el supuesto golpe de Estado, del cual el expresidente Morales es víctima.