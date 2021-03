Fiscalía convocó a testigo clave después de aprehender a Añez

Carlos Quisbert / La Paz

La comisión de fiscales que investiga el caso denominado “golpe de Estado” incriminó y justificó el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra con el testimonio de una “testigo clave”, que declaró un día después de que los tres fueran aprehendidos en Beni y cuando ya estaban en celdas de la fuerza anticrimen en La Paz.

“El acta de declaración de la otra ‘testigo clave’ de la Fiscalía está fechada el día 13 de marzo, cuando los tres coimputados ya estaban detenidos en celdas policiales. Esta declaración fue puesta en conocimiento de nuestros clientes esa misma noche y todo el relato que hace la señora Teresa Morales (testigo) es inverosímil, direccionado y lleno de subjetividades”, afirmó la abogada de la expresidenta, Norka Cuéllar.

Página Siete accedió a la declaración de Morales y, efectivamente, fue registrada a las 16:15 del sábado, cuando las tres exautoridades ya estaban en celdas policiales.

Antes se había tomado la declaración del otro testigo, Antonio De la Fuente, quien no acusó a las exautoridades. Según el acta de declaración de Morales, los investigadores inician las consultas informándole que ella fue citada como testigo en relación a la denuncia presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty “en contra de Jeanine Añez Chávez, Álvaro Coímbra, Rodrigo Guzmán, Flavio Arce y otros…”. Justamente los cuatro ya habían sido aprehendidos horas antes.

Cuéllar, parte del equipo jurídico que también defiende a los exministros, calificó como “totalmente irregular” la toma de esta declaración a la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras y militante del MAS, quien “de manera sorprendente” recordó en ese instante los detalles de una reunión que se dio el 11 de noviembre de 2019 y que ahora sería el sustento para sostener que hubo un “golpe”.

En esa cita estuvo la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra, quien un día antes había publicado su carta de renuncia. Según Morales, en la cita dijo, sin embargo, que aún no la había presentado a la cámara.

Morales comenzó a declarar ante la fiscal Lupe Zabala y después, según Cuéllar, el fiscal Rudy Terrazas leyó el contenido del acta a los tres detenidos con el fin de ampliar la imputación contra sus clientes, quienes se abstuvieron de declarar. Al día siguiente, ya en la audiencia cautelar, otro fiscal, Harold Jarandilla, presentó el testimonio de Morales ante la jueza Regina Santa Cruz, como parte de los 17 “elementos de convicción”, que justificarían la detención preventiva de las tres exautoridades.

El primer testigo que la Fiscalía presentó es un procesado por al menos siete casos de extorsión y estafa, un contador “amigo y asesor”, según dijo él mismo, de la denunciante. Con el sustento de estas dos declaraciones, el domingo la jueza determinó el encarcelamiento de los imputados.

Con esos antecedentes, Cuéllar dijo que existen irregularidades de fondo, como la sorpresiva toma de declaración a Morales el sábado y la aseveración que hizo el fiscal Jarandilla, con supuesta base en las declaraciones de Morales, de que el 11 de noviembre de 2019, en una reunión realizada en la Universidad Católica Boliviana, los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, además del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, “exigieron” a Salvatierra que renuncie a la presidencia del Senado para que Añez asuma ese cargo. Ello, según Jarandilla, para que los opositores ordenen a los militares autorizar el despegue del avión del expresidente Evo Morales, quien salía del país luego de renunciar junto al expresidente Álvaro García Linera y la exministra Gabriela Montaño.

“Es totalmente falso, la señora Morales no declaró lo mencionado por el fiscal Jarandilla”, sostuvo Cuéllar, lo que además se constata revisando las declaraciones. Para la defensa, esa declaración tenía el único fin de implicar a sus clientes, pues la declaración del primer testigo no los mencionaba. “Yo no he declarado nada contra Añez, no tengo nada contra ella y esos dos señores”, confirmó De la Fuente a Página Siete.

Cuéllar mencionó además que los fiscales mostraron un CD sin certificación legal, con supuestas publicaciones que realizaron los exministros Coímbra y Guzmán y que, según Morales, fueron borradas.

Señalan a opositores